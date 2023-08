Skin Icing, la tendenza beauty amata dalle star che spopola su TikTok: benefici e controindicazioni, cosa bisogna sapere

Lo skin icing è tra i trattamenti di bellezza che stanno avendo più successo tra le celebrità, come si evince dai numerosi video che appaiono sulla nota piattaforma di video, per la sua capacità di migliorare la circolazione e conferire un effetto freschezza

Tra le strategie di bellezza che stanno guadagnando consensi sempre più ampi c’è senz’altro la tecnica dello skin icing o crioterapia cutanea, trattamento che consiste nell’applicazione di ghiaccio o strumenti ghiacciati sulla pelle del viso, ma anche su quella del corpo.

Non si tratta di una novità per molte modelle, attrici e mak-up artist in quanto già da tempo viene utilizzata per conferire al viso un aspetto radioso, fresco e sano, tuttavia negli ultimi mesi è entrata nella beauty routine di un numero sempre più ampio di giovani e meno giovani.

Durante il trattamento si possono utilizzare cubetti di ghiaccio, ma anche di camomilla, tè verde o altri ingredienti naturali. L’applicazione avviene con movimenti circolari o lievi tamponamenti .

Per beneficiare degli effetti sorprendenti di questo trattamento le possibilità sono diverse: non devono essere infatti applicati necessariamente dei cubetti di ghiaccio allo stato puro o arricchiti con estratti di frutta o erbe, ma si possono utilizzare anche strumenti appositi proposti da diversi beauty brand per semplificare il trattamento e renderlo più pratico e gradevole.

Si tratta nello specifico di applicatori, stampi o roller facciali che sono realizzati con materiali che dopo solo qualche ora in freezer raggiungono temperature gelide e adatte al trattamento di bellezza.

I benefici dei trattamenti a base di ghiaccio sulla pelle

L’obiettivo principale dello skin icing è quello di migliorare la circolazione sanguigna, ridurre il gonfiore, restringere i pori e conferire al viso un aspetto luminoso. L’azione del freddo stimola infatti la vasocostrizione restringendo temporaneamente i vasi sanguigni con una conseguente vasodilatazione che aumenta il flusso sanguigno e apporta nutrienti alla pelle.

Il freddo provocato dal ghiaccio può infatti far contrarre i vasi sanguigni contribuendo alla riduzione di rossori e gonfiori della pelle, ad esempio nella zona intorno agli occhi soprattutto al risveglio, rendendola temporaneamente più liscia e compatta.

Il freddo, inoltre, può avere un effetto calmante sulla pelle infiammata o irritata, anche dopo una lunga esposizione ai raggi solari, può restringere temporaneamente i pori e persino migliorare l’assorbimento di prodotti per la cura del viso come sieri o creme idratanti.

Gli effetti sono ovviamente molto individuali perché il ghiaccio per alcuni tipi di pelle può essere aggressivo ed eventualmente causare secchezza o irritazione, pertanto è consigliabile fare sempre una prova preventiva su una piccola area per verificarne i benefici o un eventuale fastidio.