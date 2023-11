Skin-care coreana, pelle da sogno in meno di 15 minuti: ti svelo tutti i segreti di questa pratica di bellezza

Vuoi una pelle da sogni in meno di 15 minuti? Ecco tutti i segreti della skin-care coreana: una pratica di bellezza essenziale per tutti.

Skin care coreana per avere una pelle perfetta, liscia e tonica, con solo delle applicazioni che durano pochissimo. Basta un quarto d’ora per avere un viso luminoso, al massimo della sua bellezza: segui i segreti per effettuare questa pratica nel migliore dei modi.

Una delle migliori skin care al mondo è senza dubbio quella coreana, per la precisione e l’infallibilità del metodo che richiede per essere portata a termine. Certo, per chi volesse provarla, non è proprio quella più rapida visto che occorrono 10\11 step e 15 minuti per eseguirla del tutto, ma i risultati sono garantiti. Ecco di cosa si tratta e come fare per realizzarla. Sicuramente ce ne sono di più veloci, ma potrebbe essere un giusto compromesso per chi ama prendersi cura della proprio pelle in modo preciso.

La skin care coreana, servono 15 minuti per avere una pelle da sogno: ecco gli step

La skin care corona, figlia della tradizione portata avanti dalle donne coreane nei secoli, viene spiegata bene nel blog MiiN. Ecco come eseguirla per avere una pelle bella come le donne orientali, che dell’amor proprio ne hanno fatto una filosofia di vita: la bellezza nasce da dentro e arriva fuori. Ecco come eseguire il rituale in 10 step che sono necessari per curare la pelle in modo completo. Non sarà necessario eseguirli tutti se siete agli inizi, ma potrebbero bastare solo i primi 4: ecco quali sono.

Usare lo struccante è il primo passo della skin care coreana e bisogna farlo ogni giorno con gli oli struccanti. L’olio infatti aiuta a rimuovere le impurità dai pori e pulire meglio la pelle rispetto all’acqua micellare. Secondo step: il detergente di base liquida, da eseguire ogni giorno dopo essersi struccate. Il terzo step, lo scrub, si può fare anche 1-2 volte a settimana. Consente di eliminare le cellule morte dalla pelle e può essere sia fisco in granuli che chimico. Altro step, il tonico, anche da effettuare tutti i giorni: serve per idratare la pelle e bilanciare il PH.

Dal quinto step in poi si tratta di azioni da poter eseguire anche saltuariamente come la maschera in tessuto che può essere eseguita dalle 2 alle 3 volte a settimana. Le coreane la fanno tutti i giorni, ma non avendo tempo si può scegliere di farla solo un paio di volte. Il sesto step richiede un livello esperto ed è quello dell’essenza, un cocktail di ingredienti che ha principi attivi dall’aspetto rassodante e illuminante. Il settimo è il siero che serve per contrastare problematiche specifiche. Ha una funzione idratante e compattante.

Infine gli ultimi ste riguardano il contorno occhi e per chi li esegue sono da effettuare ogni giorno. Meglio utilizzare sieri specifici per il contorno o delle creme idratanti o famose patch per borse e occhiaie. Ultimo step è quello della crema idratante nutriente che agisce come barriera riparando la pelle dall’inquinamento.