Si traveste da donna e cambia vita, la storia non tutti la conoscono: è un attore famosissimo

La storia che vi raccontiamo oggi è quella di un uomo che travestendosi da donna ha avuto un successo internazionale. Come sono andate le cose non tutti ne sono a conoscenza, ma il racconto è molto interessante.

Il personaggio in questione è famosissimo, uno degli attori più conosciuti di Hollywood e che recita ancora ad alti livelli.

La storia di Dustin Hoffman

Dustin Hoffman è un attore molto famoso, personaggio splendido di un mondo come il cinema dove ha saputo sempre reinventarsi per conquistare il pubblico.

Nato a Los Angeles l’8 agosto del 1937 continua a lavorare ancora oggi che ha compiuto ormai 86 anni.

Gli anni ottanta sono stati quelli che hanno permesso all’attore di imporsi all’attenzione del pubblico grazie alla vittoria di due Oscar come miglior attore protagonista.

Nel 1980 il successo arriva con Kramer contro Kramer superando artisti come Peter Sellers e Al Pacino. Nel 1989 invece il successo giunge grazie a Rain Man L’uomo della pioggia stavolta avendo la meglio tra gli altri di Gene Hackman e Tom Hanks.

Oltre a questi due premi ha ricevuto altre cinque volte la nomination agli Oscar per Il laureato, Un uomo da marciapiede, Lenny, Tootsi e Sesso & Potere. In questi casi però non è riuscito a vincere.

Tootsie, Dustin Hoffman si traveste da donna

Nonostante con Tootsie Dustin Hoffman non vinca il Premio Oscar, superato da Ben Kingsley premiato per Ghandi, quell’interpretazione rimane una delle più iconiche della sua carriera.

Il film è una commedia diretta da Sydney Pollack con la sceneggiatura di Larry Gelbarty e Murray Schisgal. E in quest’opera Dustin interpreta il doppio ruolo di Michael Dorsey e Doroth Michaels.

La storia è quella di un attore, Michael appunto, che pur di trovare lavoro si traveste da donna e riesce a farsi assumere per una soap opera nei panni di Dorothy.

Era il 1982 e in un certo senso il film fece scandalo, in un’epoca in cui c’era ancora tanto bigottismo attraverso a questi argomenti.

Dustin Hoffman fu in un certo senso precursore di questo “scambio di sesso” che al cinema venne rilanciato poi undici anni dopo da Mrs. Doubtfire Mammo per sempre con Robin Williams.

In questo secondo caso l’attore americano veste i panni di un’anziana signora per fare la governante in casa dell’ex moglie e passare un po’ di tempo insieme ai suoi figli.

Sono storie differenti, ma allo stesso tempo molto commoventi e piene di emozioni.