Si può ingrandire il seno senza bisogno di silicone: questa tecnica naturale sta facendo la gioia delle donne

Ad alcune donne piace l’idea di avere un seno più grande ma senza silicone: spopola il metodo per ingrandirlo senza protesi

L’aumento di seno senza silicone è una possibilità reale nel mondo della chirurgia estetica. Infatti la maggior parte delle donne che si approcciano a questo intervento ricercano principalmente delle mammelle naturali. Tra le nuove e moderne tecniche di chirurgia, trova sempre più spazio il lipofilling, una procedura che consente di ingrandire il proprio seno senza protesi utilizzando il grasso autologo, cioè proveniente da altre zone del corpo.

Il vantaggio principale di questo tipo di aumento è che non vi è alcuna protesi, quindi il seno risulta più naturale. Inoltre, questo tipo di intervento chirurgico tende ad avere meno complicazioni. D’altra parte, gli aspetti negativi includono le limitazioni nella dimensione della coppa, l’incapacità di sollevare il seno cadente e potenziali problemi con lo screening del seno in futuro. Di seguito, scopriamo tutti i pro e i contro del lipofilling.

Aumento del seno senza silicone: tutti i pro e i contro del lipofilling

Secondo l’Aesthetic Society, nel 2021 più di 22.000 persone si sono sottoposte a un intervento di lipofilling, ovvero un innesto di grasso mammario, senza l’utilizzo di silicone. Prima di decidere di sottoporsi a questa procedura, è importante comprendere i possibili effetti a lungo termine dell’iniezione di grasso al seno. Durante la procedura, il grasso viene aspirato da un’altra parte del corpo e iniettato nel seno. È una tecnica sicura e compatibile per modellare e aumentare il volume con effetto naturale. È una valida alternativa alle protesi mammarie e quindi particolarmente adatta a quelle donne che hanno timore di un intervento chirurgico e che non desiderano avere corpi estranei all’interno del proprio corpo.

I vantaggi di quest’operazione includono:

Non è necessario alcun impianto

Il seno appare e si sente normale

Una piccola incisione (i tagli effettuati per rimuovere e reiniettare il grasso sono lunghi solo 4 millimetri)

Benefici per il seno leggermente cadente

Buon tasso di successo

La maggior parte delle persone è soddisfatta dei risultati

La procedura riscontra ottimi risultati se utilizzata per ingrandire un seno sano, infatti ha meno complicazioni rispetto alla chirurgia implantare. Sempre meno persone finiscono per aver bisogno di un’altra operazione in seguito. Per le persone che hanno subito un intervento chirurgico al seno per curare il cancro, gli studi hanno scoperto che l’aumento autologo non aumenta il rischio di recidiva del cancro. Tuttavia, ci sono alcuni svantaggi nel lipofilling. I chirurghi hanno pubblicato descrizioni dettagliate su come rimuovere e iniettare il grasso per aumentare le dimensioni del seno, ma non esiste una tecnica standard per la procedura.

Per questo motivo, è consigliato trovare un chirurgo con esperienza di successo. Con l’aumento del seno con il grasso autologo, quest’ultimo aumenterà solo di circa una taglia di coppa, invece con le protesi mammarie non esiste tale limitazione. Inoltre l’iniezione di grasso può rendere difficile il rilevamento del cancro al seno. Se viene iniettato troppo grasso, verrà riassorbito, ciò significa che le dimensioni del seno possono ridursi nuovamente. Purtroppo è anche possibile che il grasso si indurisca. Inoltre, non tutti hanno abbastanza grasso extra per questa procedura: per aumentare efficacemente le dimensioni del seno, il chirurgo deve raccogliere almeno 1.000 ml di grasso puro.