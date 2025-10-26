Si impasta in 10 minuti ma nessuno è così morbido | limone e yogurt il segreto del successo

Il pan brioche limone e yogurt è soffice, profumato e leggerissimo. Si impasta in soli 10 minuti e conquista tutti al primo morso, parola mia dopo non saprai più farne a meno!

Hai presente quei dolci che, appena li inforni, riempiono la casa di un profumo così buono che tutti arrivano in cucina chiedendoti che stai facendo? Ecco, questo pan brioche limone e yogurt è proprio così, super soffice, delicato e con quel tocco fresco di limone che fa sempre piacere. Perfetto per la colazione o la merenda, in più talmente buono che finisce già tiepido, tagliato a fette ancora fumanti. Fidati, non dura mai più di un giorno!

È incredibile quanto poco ci voglia per prepararlo, 10 minuti appena per impastare, niente sbattimenti e nessuna planetaria obbligatoria. Pochi ingredienti, tutti genuini e già in casa e una morbidezza che ti farà innamorare al primo morso. Lo yogurt è il segreto della sua incredibile morbidezza e leggerezza! Un ingrediente che per quanto semplice credimi, fa davvero la differenza, rendendolo un dolce delicato che profuma meravigliosamente.

Pan brioche limone e yogurt: la ricetta veloce per farlo perfetto!

Insomma, non serve essere pasticcere per fare un perfetto Pan brioche limone e yogurt, te lo prometto. Ti basta seguire passo passo la procedura e lasciarlo lievitare con calma, ti garantisco che l’attesa sarà ben ripagata. Quindi dai, prendi la ciotola, sciogli il lievito e preparati ad impastare a mano, in appena 10 minuti, ti prometto che l’impasto sarà già pronto. Accendi il forno quindi e iniziamo subito!

Tempo di preparazione: 10 minuti



Ingredienti per il Pan brioche limone e yogurt

Stampo per plumcake da 30 cm

225 g di farina 00

110 g di farina 0

5 g di lievito di birra fresco

1 uovo

1 cucchiaio di miele

110 g di yogurt bianco

1 limone di cui il succo e la scorza grattugiato

80 g di zucchero

75 ml di latte

60 g di burro

3 g di sale

1 uovo per spennellare

Come si prepara il Pan brioche limone e yogurt

Inizia sciogliendo il lievito di birra nel latte appena tiepido insieme al miele, ti basterà mescolare con un cucchiaio finché non si scioglie tutto. In una ciotola grande unisci le 2 farine, poi aggiungi lo zucchero, la scorza grattugiata del limone e l’uovo. A questo punto, unisci il latte con il lievito e inizia ad impastare. Prosegui poi con lo yogurt e continua a lavorare l’impasto finché non diventa morbido e uniforme. Aggiungi poi anche il burro poco alla volta, sempre impastando e vedrai che all’inizio sembrerà che non si assorba, ma fidati, dopo qualche minuto sarà perfetto, uniforme e morbidissimo. Infine, aggiungi il sale e lavora ancora per un paio di minuti per farlo assorbire dall’impasto. Quando avrai ottenuto un bel panetto liscio è soffice, mettilo in una ciotola leggermente unta e coprila con pellicola. Lascialo lievitare finché non raddoppia di volume, io però ti consiglio pure 3 ore, così dopo la cottura resterà ancora più morbido. Dopo la prima lievitazione, sgonfialo delicatamente e stendilo sul piano infarinato in un rettangolo. Arrotolalo su se stesso come un filone, e dividilo in 3-4 parti. Sistemali tutti nello stampo da plumcake imburrato o foderato con carta da forno, uno accanto all’altro e lascialo lievitare ancora per 2-3 ore, fino a quando sarà bello gonfio. Ora spennella la superficie con l’uovo leggermente sbattuto e inforna a 170 gradi nel forno già caldo. Cuocilo per circa 30-35 minuti, finché la superficie sarà dorata e il profumo ti farà venire fame ancora prima di tirarlo fuori. Appena sfornato, resisti alla tentazione di tagliarlo subito e lascialo intiepidire almeno 10 minuti, poi taglia la prima fetta e vedi che risultato. Sono certa che t’innamorerai come me, di quella mollica ultra morbida che quasi sembra burro e del profumo inconfondibile e gradevole di limone.

Beh vedrai, il pan brioche limone e yogurt, è il dolce da colazione per eccellenza, tutti, si innamoreranno di lui e ti costringeranno a rifarlo spesso, provare per credere. E se ti piace questo genere di dolci morbidi e profumati, prova anche il banana bread, una variante altrettanto golosa e facile da fare.