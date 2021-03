Consacrata a diva del cinema mondiale nel 1992, anno d’uscita del celebre film “Basic Instinct”, Sharon Stone compie oggi 63 anni ed appare più radiosa e bella che mai! Il segreto della sua bellezza? Niente fumo, né alcool, un po’ di esercizio fisico e una pelle sempre idratata e pulita. Insomma, se c’è una cosa che Sharon Stone ci sta insegnando è che invecchiare può essere un’esperienza bella e gratificante, che non bisogna necessariamente coprire ogni ruga o ricorrere al chirurgo estetico per mantenere intatta la bellezza di un tempo. Il fascino di una bellezza segnata dal tempo, dalla vita e dal talento è quanto di più prezioso ci sta trasmettendo negli ultimi anni la straordinaria Sharon Stone. Per rendere omaggio a una delle nostre attrici più amate, ripercorriamo oggi i suoi beauty look più memorabili!

Sharon Stone, gli hair look più belli di sempre

Può un taglio di capelli ringiovanirci di dieci anni in un secondo? Ebbene, sì, e Sharon Stone ne è la dimostrazione vivente! Nell’ultimo anno, la diva di Basic Instinct ha sfoggiato un bellissimo pixie cut, un taglio corto, ma versatile, grazie al ciuffo e alle ciocche morbide laterali, con un effetto spettinato ad arte davvero strepitoso.

Foto Getty Images | Frazer Harrison

Che Sharon Stone ami i tagli audaci, lo sappiamo bene, ma ci sono stati periodi in cui ha preferito optare per hair look più lunghi e morbidi, come dimostra questo splendido scatto del 2005, in occasione del Festival di Cannes, con tanto di frangetta e scalatura profonda.

Foto Getty Images | Evan Agostini

Ve la ricordate Sharon Stone reduce dal successo di Basic Instinct? Era il 1995, era giovane, talentuosa e riconosciuta come una delle migliori attici di Hollywood. Per la sua interpretazione nel film “Casinò” di Martin Scorsese, Sharon Stone si guadagnò la sua prima nomination agli Oscar e un Golden Globe come miglior attrice drammatica.

Foto Getty Images | Rose Hartman

Una diva al naturale: i migliori make-up look

Con i suoi occhi colori ghiaccio e quello sguardo magnetico, Sharon Stone non ha mai sentito il bisogno di investire troppe delle sue risorse nel make-up. Non è raro infatti vedere la diva al naturale, senza trucco, con giusto un po’ di mascara e un velo di gloss sulle labbra.

Foto Getty Images | Frazer Harrison

Anche sul red carpet l’attrice è sempre – o quasi – senza trucco, unico vezzo, il rossetto rosso e un filo di eyeliner a incorniciare gli occhi celeste!