Shampoo “solido” per capelli, di che si tratta e come funziona: a chi è consigliato e quali sono i benefici

Lo shampoo solido è uno dei prodotti cosmetici pensati per venire incontro alla sostenibilità e il suo utilizzo offre diversi benefici.

Uno dei motivi che ha portato a pensare alla commercializzazione degli shampoo solidi è stato quello di voler contrastare la produzione di flaconi di plastica usa e getta, riducendo anche l’accumulo dei rifiuti solidi. Gli shampoo solidi infatti richiedono meno imballaggio, permettendo così di ridurre l’impatto ambientale, ed essendo prodotti compatti, contengono una maggiore concentrazione di ingredienti attivi, rispetto ai prodotti liquidi.

Nonostante ciò, esistono tanti tipi di shampoo solidi utili per la cura e la pulizia dei capelli, e ognuno di essi possiede proprietà e formule differenti. Questi prodotti cosmetici hanno molteplici qualità e offrono diversi benefici e per essere prodotti richiedono alcuni passaggi generali.

Quali sono le funzioni e i benefici dello shampoo solido?

Lo shampoo solido si presenta come una semplice saponetta, con le stesse funzioni di un prodotto per capelli liquido, ottenuto attraverso processi di saponificazione che utilizza grassi come oli vegetali, idrossidi come quello di sodio, ecc.

Gli shampoo solidi sono prodotti cosmetici che sono composti generalmente da: tensioattivi utili per detergere e fare schiuma, mentre altri possono avere una composizione più leggera e fare meno schiuma detergendo in modo più delicato, sostanze condizionanti che proteggono e districano i capelli, oli essenziali e/o estratti di erbe, conservanti utili per favorire la miscelazione degli ingredienti e il loro mantenimento, insieme ad altre sostanze.

Tra i vantaggi che offre lo shampoo solido c’è anche quello di essere un prodotto pratico da portare in viaggio per non occupare troppo spazio, ed è perfetto anche per chi è alla ricerca di prodotti in grado di durare a lungo. L’utilizzo dello shampoo solido è altrettanto semplice e richiede una piccola quantità di prodotto per essere utilizzato, perchè basta strofinarlo sulle mani bagnate fino a che non si forma la schiuma e a quel punto sarà pronto per essere applicato sui capelli.

E’ possibile anche strofinarlo in modo delicato direttamente sui capelli bagnati, per poi procedere a massaggiare il prodotto sulla cute con i polpastrelli. Lo shampoo solido è molto delicato e per far si che duri nel tempo è bene non esporlo al diretto contatto con l’acqua. Una volta terminato di utilizzarlo andrà riposto in un porta sapone che impedisca il ristagno dell’acqua. Inoltre, sono prodotti indicati soprattutto per chi ha capelli grassi e comodi soprattutto per chi li porta corti.