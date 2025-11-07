Non tutti gli shampoo per bambini sono uguali: scopri quali sono davvero delicati sulla pelle e sui capelli

Scegliere lo shampoo giusto per i più piccoli non è facile, ma con questi prodotti delicati e naturali i capelli restano morbidi e la pelle è sempre protetta.

Se stai per diventare mamma e sei alla ricerca dei migliori prodotti da utilizzare per il tuo bambino, sei nel posto giusto. Qui troverai numerosi consigli sui migliori shampoo per bambini da utilizzare sin dalla nascita, perfetti per la loro pelle delicata e per il loro cuoio capelluto sensibile.

Ecco, quindi, i migliori prodotti da mettere nel carrello per il proprio bambino o da regalare a un’amica che sta per diventare mamma!

I migliori shampoo per bambini da provare subito

Lo shampoo per bambini rappresenta anche un’ottima idea regalo per sorprendere una futura mamma. Prima di fare qualsiasi acquisto, però, è importante informarsi bene sulla qualità dei prodotti.

I prodotti per la prima infanzia vanno scelti con cura, questo perché vengono realizzati secondo criteri specifici per la pelle delicata e sensibile del bambino. Lo shampoo, quindi, è un prodotto che non va assolutamente sottovalutato.

Uno dei migliori prodotti per bambini in commercio è la schiuma detergente delicata priva di solfati di Attitude Natural Care: il prodotto è un 2 in 1 con cui è possibile lavare non solo la testa e i capelli del bambino, ma anche tutto il resto del corpo.

Con il brand Mustela potresti andare sempre sul sicuro: lo shampoo mousse delicato per cuoio capelluto è perfetto anche in caso di crosta lattea, ne previene la ricomparsa e la elimina in pochi gesti.

Un altro 2 in 1 molto efficace e sempre molto ricercato è il detergente corpo e capelli di Fiocchi di Riso, altro brand molto conosciuto tra le neo-mamme e i neo-papà. Formulato con ingredienti dermoaffini, si prende cura della cute e del cuoio capelluto sensibili senza causare irritazioni e bruciore. Perfetto per detergere la pelle e renderla più morbida al tatto.

Tutti questi prodotti non causano bruciore agli occhi e non irritano le cute del bambino. Una volta provati non potrai più tornare indietro!

Il Consumer Reports consiglia ai genitori di evitare tutti quei prodotti contenenti profumi artificiali, ingredienti etossilati e coloranti. Per una questione di sostenibilità, invece, andrebbero evitati anche i quaternari d’ammonio, spesso identificabili come quaternium, amidopropyl o hydroxypropyl.

Se ti stai domandando ogni quanto lavare i capelli al neonato, la risposta è molto semplice: puoi farlo tutte le volte che lo ritieni necessario. Ascolta le necessità del bambino e non stressarlo eccessivamente con bagni prolungati e continui. Il primo bagnetto, inoltre, va fatto dopo circa due settimana dalla nascita, ovvero nel momento in cui si cicatrizza la zona circostante dell’ombelico.

Non perdere il nostro manuale per genitori: troverai tantissimi consigli su come prendersi cura del neonato senza ansie sin dalla nascita!