Portare il proprio cane in aereo è possibile, le cose che devi sapere per non lasciarlo a casa

Viaggiare in aereo con il proprio cane è possibile, ma servono organizzazione, documenti corretti e attenzione alle regole della compagnia scelta. Per molte persone il cane è un vero compagno di vita e lasciarlo a casa durante le vacanze non è sempre un’opzione. Negli ultimi anni, infatti, sono aumentati i viaggiatori che scelgono di partire insieme ai propri animali domestici. Ma portare il cane in aereo richiede alcune procedure precise, che cambiano in base alla compagnia aerea, alla destinazione e perfino alla taglia dell’animale. La prima cosa da sapere è che non esiste una regola identica per tutti i voli. Alcune compagnie permettono agli animali di piccola taglia di viaggiare in cabina, altre prevedono limiti più rigidi, mentre per i …

Viaggiare in aereo con il proprio cane è possibile, ma servono organizzazione, documenti corretti e attenzione alle regole della compagnia scelta.

Per molte persone il cane è un vero compagno di vita e lasciarlo a casa durante le vacanze non è sempre un’opzione. Negli ultimi anni, infatti, sono aumentati i viaggiatori che scelgono di partire insieme ai propri animali domestici. Ma portare il cane in aereo richiede alcune procedure precise, che cambiano in base alla compagnia aerea, alla destinazione e perfino alla taglia dell’animale.

La prima cosa da sapere è che non esiste una regola identica per tutti i voli. Alcune compagnie permettono agli animali di piccola taglia di viaggiare in cabina, altre prevedono limiti più rigidi, mentre per i cani più grandi è spesso necessario il trasporto in stiva. Per evitare problemi poco prima della partenza, è fondamentale informarsi con anticipo e verificare ogni dettaglio. Documenti sanitari, trasportino omologato e prenotazione dedicata sono gli aspetti che non possono essere trascurati.

Cabina o stiva: cosa cambia davvero

Uno degli aspetti più importanti riguarda il peso del cane. In genere, gli animali di piccola taglia possono viaggiare in cabina insieme al proprietario, purché restino all’interno di un trasportino conforme alle misure richieste dalla compagnia aerea. Il peso complessivo, cane compreso, varia spesso tra gli 8 e i 10 chili. Il trasportino per il cane in aereo deve essere ben ventilato, sicuro e abbastanza comodo da consentire all’animale di stare tranquillo durante il viaggio.

Per i cani di taglia media o grande, invece, il trasporto avviene generalmente in stiva pressurizzata. Questa soluzione spaventa molti proprietari, ma gli spazi destinati agli animali sono controllati e progettati per garantire sicurezza e temperatura adeguata. Resta comunque importante preparare il cane gradualmente al viaggio, abituandolo al trasportino nei giorni precedenti. Ridurre lo stress del cane prima del volo può fare una grande differenza durante tutto il tragitto.

I documenti indispensabili prima della partenza

Chi decide di volare con il proprio cane deve controllare con attenzione tutta la documentazione richiesta. Per i viaggi all’interno dell’Unione Europea è generalmente necessario il passaporto europeo per animali da compagnia, rilasciato dal veterinario autorizzato, insieme al microchip identificativo e alle vaccinazioni aggiornate, in particolare quella contro la rabbia. I documenti per portare il cane in aereo devono essere verificati diversi giorni prima della partenza per evitare spiacevoli sorprese in aeroporto.

Alcuni Paesi extraeuropei prevedono regole ancora più rigide, con certificati sanitari specifici o periodi di quarantena. Anche per questo è utile organizzarsi in anticipo e consultare sia la compagnia aerea sia le indicazioni sanitarie del Paese di destinazione. Prima del volo è consigliabile evitare pasti troppo abbondanti e assicurarsi che il cane sia ben idratato. Viaggiare in aereo con un cane può diventare un’esperienza serena se affrontata con preparazione, calma e attenzione alle esigenze dell’animale.