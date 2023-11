Sguardo magnetico per tre degli uomini più belli del mondo: li riconosci?

Questi occhi appartengono a tre degli attori più belli di tutto il pianeta: se li riconosci, sei davvero imbattibile!

Il cinema è una delle forme d’arte moderna più apprezzate e trasversali che esistano al mondo. Capace di far sognare, far riflettere ed emozionare, le storie che narra attraverso i film rappresentano sempre un viaggio interiore per lo spettatore. Fondamentali per la buona riuscita di una pellicola sono il regista e gli attori, il cui talento apporta gran parte del successo. Recitare non è un mestiere per tutti e solo chi ha nel sangue tale predisposizione naturale può farcela davvero.

In Italia abbiamo tanti interpreti degni di nota, ma certamente neanche all’estero ne mancano: i tre protagonisti del nostro test di oggi, ad esempio, sono artisti famosissimi a livello internazionale, diventati autentiche icone planetarie. Oltre alle loro innegabili capacità davanti alla macchina da presa, è anche la loro bellezza a farne dei divi amatissimi. Sapreste riconoscerli solo dallo sguardo?

Tre attori di enorme successo che hanno spopolato al cinema e in tv: sai riconoscerli solo dagli occhi?

Per aiutarvi a risolvere l’indovinello, possiamo dirvi che il primo a sinistra è una star londinese, che ha frequentato lo stesso college del Principe William e del collega Eddie Redmayne, che abbiamo sul set del film Animali Fantastici. Ha interpretato la parte del cattivo in una pellicola del 2011 ispirata ad un personaggio della Marvel Comics. Il secondo attore, invece, è di origini canadesi, ha recitato in vari telefilm degli anni ’90 (tra cui Sabrina, vita da strega e X-Files ) e anche con Julia Roberts. L’ultimo a destra è australiano ed è stato il protagonista dell’adattamento cinematografico del fumetto Marvel di cui parlavamo a proposito del primo attore misterioso.

I tre personaggi misteriosi sono i bellissimi Tom Hiddleston, Ryan Reynolds e Chris Hemsworth. Gli occhi cerulei e il fascino british del primo hanno conquistato le fan di tutto il mondo e, a quanto pare, anche la splendida Taylor Swift qualche anno fa: i due hanno avuto una breve ma intensa storia nel 2016. Lo ricordate nella parte di Loki nel film Thor, dove interpretava il fratellastro cattivo del Dio del Tuono?

Il ruolo del protagonista per il quale aveva fatto il provino inizialmente andò invece ad un altro dei protagonisti del nostro quiz ovvero Chris Hemsworth. Lo ricordate in Biancaneve e il Cacciatore? Sposato con l’attrice Elsa Pataky, l’anno scorso annunciò di avere una predisposizione genetica al Alzheimer e di volere quindi allontanarsi per un periodo dai riflettori al fine di trascorrere più tempo con i propri cari.

Infine, il divo al centro è Ryan Reynolds, marito dell’attrice Blake Lively, con la quale recitò in Lanterna Verde. In passato è stato sposato con un’altra bellissima di Hollywood, Scarlett Johansson.