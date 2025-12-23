Piccole, eleganti e irresistibili: le stelle di sfoglia ripiene perfette per il buffet di Natale

Croccanti e dorate, queste stelle di sfoglia sono l’idea perfetta quando vuoi portare in tavola un antipasto semplice ma curato. Il ripieno cremoso di Philadelphia e tonno, profumato delicatamente al limone, le rende fresche ed equilibrate, ideali per buffet natalizi, aperitivi delle feste o cene informali in cui anche l’occhio vuole la sua parte.

Ci sono ricette che funzionano sempre perché mettono tutti d’accordo, e questa è una di quelle. Le stelle di sfoglia me le ha fatte coprire la mia amica Any: sono un finger food festoso e invitante con un ripieno che fa davvero la differenza.

La crema di Philadelphia e tonno è morbida, delicata e familiare, mentre il limone entra in punta di piedi, profuma e rinfresca senza coprire. È una preparazione pratica, che puoi organizzare in anticipo, perfetta quando hai ospiti e vuoi portare in tavola qualcosa di carino, ordinato e facile da mangiare.

Ingredienti

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare

200 g di Philadelphia classico

160 g di tonno sott’olio, ben sgocciolato

scorza grattugiata di 1 limone non trattato

1 cucchiaio di succo di limone

pepe bianco q.b.

1 tuorlo d’uovo

1 cucchiaio di latte

Preparazione

Srotola la pasta sfoglia su un piano di lavoro e ricava tante stelle con uno stampino. Disponile su una teglia rivestita di carta forno, ben distanziate tra loro. In una ciotolina mescola il tuorlo con il latte e spennella delicatamente la superficie delle stelline. Cuoci in forno statico preriscaldato a 180 °C per circa 15–18 minuti, finché risultano ben gonfie e dorate. Sfornale e lasciale raffreddare completamente. Nel frattempo prepara il ripieno: lavora il Philadelphia con una forchetta fino a renderlo cremoso, poi aggiungi il tonno sbriciolato molto finemente. Profuma con la scorza di limone grattugiata e il succo, aggiungendo una leggera spolverata di pepe bianco. Mescola fino a ottenere una crema omogenea e compatta. Trasferisci il composto in una sac à poche. Apri delicatamente le stelline a metà e farciscile con un ciuffo di crema, richiudendo leggermente o lasciandole aperte a seconda dell’effetto che preferisci.

Queste stelle di sfoglia sono perfette come finger food di Natale, magari accompagnate da un calice di bollicine o da un aperitivo analcolico agrumato. Puoi preparare le basi anche il giorno prima e farcirle poco prima di portarle in tavola, così resteranno fragranti e ordinate fino all’ultimo.