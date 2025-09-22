Serie TV Rai grandi novità | Questa è da brividi e scandalosa | Il protagonista è proprio lui

Negli anni ha donato serie TV al pubblico davvero incredibili, come questa che rappresenta una vera e propria grande novità. Si tratta di una fiction da brividi con un protagonista davvero incredibile.

Da non dimenticare anche RaiPlay, che offre un catalogo ricco di serie imperdibili, tra cui quella che vogliamo suggerirti oggi: una produzione che ha riscosso un grandissimo successo in campo televisivo e che ora puoi rivedere tutte le volte che vuoi.

Inoltre, nel cast troviamo un attore molto famoso che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico con interpretazioni di grande livello, capaci di esaltare il suo talento.

Novità serie TV Rai: questa è scandalosa e da brividi!

Ebbene sì, come abbiamo già accennato, negli anni la Rai ha lasciato senza parole il pubblico grazie alla messa in onda di serie capaci di raggiungere record di ascolti. Un esempio lampante è proprio questa produzione, ricca di colpi di scena, con una trama avvincente, intensa e scandalosa, che regala emozioni da brividi.

Si tratta di un thriller “alla vecchia maniera” per il quale si attende ancora il secondo capitolo, ma che ha già permesso di dar vita a una collaborazione importante anche a livello internazionale. Parliamo della serie Brennero, andata in onda di recente su Rai, con protagonisti Matteo Martari nel ruolo di Paolo Costa ed Eva Kofler nei panni di Elena Randocich, sotto la direzione di Davide Marengo e Giuseppe Bonito.

Dove possiamo vedere la nuova serie Rai?

Dopo il successo di Cuori, Matteo Martari si è subito rimesso in gioco con questa nuova serie che ruota attorno alla soluzione del caso del mostro di Bolzano, un serial killer la cui prima vittima dà il via alla storia.

Il dramma intreccia le vite di due personaggi profondamente diversi: Elena, metodica e segnata da un ingombrante passato familiare, e Paolo, capace di empatia ma istintivo e irruento nelle indagini. Un mix che rende la narrazione ancora più coinvolgente.

Brennero è una serie perfetta per gli appassionati di crime e thriller, e può essere vista integralmente su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai. Qui troverai tutte le puntate pronte per una maratona di relax e tensione davanti alla TV.