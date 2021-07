Quale miglior momento per rinnovare la propria trousse make-up con tanti prodotti di qualità? Anche da Sephora, è tempo di saldi! Dal rossetto a lunga tenuta, al pennello illuminante, sono tantissime le occasioni da non lasciarsi sfuggire, per donare un tocco special a look semplici e raffinati, in vista delle sere d’estate.

Sephora saldi: le occasioni al 50% da non perdere

Per non perdervi nella marea di occasioni, abbiamo scelto per voi cinque prodotti, in sconto al 50%, da acquistare comodamente a casa con un semplice click.

Care Make-Up Fondotinta Luminosità Naturale + Idratazione 10 H

Questo fondotinta uniforma la carnagione, levita la texture e dona luminosità alla pelle. La sua consistenza leggere aderisce perfettamente al viso come una seconda pelle per un effetto idratato e luminoso allo stesso tempo.

Foto Sephora

Rossetto Mat Finish Metallizzato

Il rossetto vellutato di Sephora Collection è declinato in tonalità mat metallizzate di tendenza. Le sue madreperla riflettono la luce e donano alle labbra un colore elettrico e coprente. Dai nude intramontabili ai rossi vivaci, potete scegliere la tonalità più adatta al vostro incarnato, un must- have da portare sempre con voi per look semplici e sofisticati.

Foto Sephora

Eyeliner Retrattile Waterproof

Una matita precisa e waterproof, con tanto di sfumino e temperamatite integrati, ideale per donare profondità allo sguardo. Inoltre, la texture vellutata permette alla mina di scorrere agevolmente lungo il contorno occhi, mentre lo sfumino consente di sfumare il tratto.

Foto Sephora

Vice Lipstick – Rossetto Lunga Tenuta

Impossibile resistere alla tentazione di questo rossetto a lunga tenuta! Non solo conferisce una sensazione super cremosa e di inconfondibile durata grazie al sistema brevettato Pigment Infusion System, ma offre una deliziosa miscela di oli di aloe vera, jojoba, avocado e babassu, valorizzando le labbra e donano morbidezza.

Foto Sephora

Bright Future – Illuminante

Per un incarnato luminoso e naturale in un solo gesto, c’è il pennello illuminante Bright Future, in grado di illuminare le zone d’ombra e nascondere i segni della stanchezza. Oltre a levigare la grana della pelle, mimetizza le imperfezioni e idrata la pelle in profondità.