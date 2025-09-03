Sephora: ecco i 3 migliori prodotti di settembre, novità a prezzi incredibili

Settembre è il mese perfetto per rinnovare la tua beauty routine: si torna alla quotidianità, le giornate iniziano a rinfrescarsi e la pelle ha bisogno di coccole dopo l’estate.

Per aiutarti a scegliere i prodotti giusti (e approfittare di prezzi davvero convenienti), abbiamo selezionato 3 novità di Sephora da non perdere nel primo mese autunnale.

I 3 migliori prodotti Sephora del mese di settembre: prezzi scioccanti: Lancaster Self Tan – Face Drops (15 ml)

Con oltre 300 recensioni positive, queste gocce autoabbronzanti per il viso di Lancaster sono un vero bestseller, ideali per chi vuole mantenere un colorito sano e dorato anche dopo le vacanze. La loro formula leggera si mescola facilmente con la crema viso abituale, regalando un effetto “sun-kissed” naturale, uniforme e progressivo in appena un’ora.

Perfette per chi teme il classico effetto aranciato: la tonalità si adatta gradualmente all’incarnato, e puoi regolare l’intensità aggiungendo più o meno gocce. Un’ottima soluzione per affrontare l’autunno con una pelle luminosa e dall’aspetto sano, senza bisogno di sole.

Come avrai capito non si tratta di una novità, però è in promozione e quindi vogliamo comunque mettertene al corrente. Il prezzo promo? 28,80 € (anziché 36,00 €).

Rituals – The Ritual of Yozakura Crema Corpo

Appena arrivata su Sephora, la nuova crema corpo The Ritual of Yozakura firmata Rituals è un omaggio alla bellezza e alla poesia dei fiori di ciliegio giapponesi. La sua texture ricca ma di rapido assorbimento lascia la pelle morbida, elastica e profumata con delicate note floreali, perfette per rilassarsi dopo una lunga giornata.

Anche se ancora priva di recensioni (è una novità di settembre), si preannuncia come uno dei prodotti più amati della stagione. Un vero momento di benessere quotidiano, da regalarsi ogni sera per trasformare la skincare in un rituale zen.

Il prezzo? Soli 25 euro!

Sephora Collection – Glow Crema Occhi Vitamina C + Acido Ialuronico

Ecco un altro dei prodotti più blasonati di settembre. Questo, come il primo di cui ti abbiamo parlato, non è una novità.

Questa crema occhi firmata Sephora Collection è il prodotto giusto per chi vuole ravvivare lo sguardo. Arricchita con vitamina C e acido ialuronico, illumina, idrata e riduce i segni di stanchezza. Una vera “sveglia” per il contorno occhi, soprattutto in queste settimane di ripartenza dopo le vacanze.

Con oltre 100 recensioni entusiaste, è amatissima per la texture leggera e l’effetto immediato: attenua le occhiaie e rende lo sguardo visibilmente più riposato. Un must da tenere sempre in borsa o sulla scrivania, perfetto anche come base trucco.

Come usarle questi prodotti? Beh, per i buoni propositi beauty di settembre. Consulta questa guida e scopri la skincare migliore per avere una pelle morbidissima e senza rughe.