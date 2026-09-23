Sentirsi soli: perché succede anche quando gli altri ci sono vicini

Si può essere circondati da persone, avere una famiglia, degli amici e una vita apparentemente piena, eppure avvertire una distanza difficile da spiegare. Sentirsi soli non significa necessariamente essere soli: spesso è la qualità dei legami, più che la loro quantità, a fare la differenza. La solitudine è un’esperienza che può comparire in momenti molto diversi della vita. Può arrivare dopo una perdita, un cambiamento importante, una delusione o una fase nella quale sembra più difficile entrare davvero in contatto con gli altri. Ma può presentarsi anche quando, osservando la propria quotidianità dall’esterno, sembrerebbe non esserci alcun motivo per provarla. Sentirsi soli è infatti un’esperienza soggettiva, legata alla percezione delle proprie relazioni e del proprio senso di appartenenza, e non …

Si può essere circondati da persone, avere una famiglia, degli amici e una vita apparentemente piena, eppure avvertire una distanza difficile da spiegare. Sentirsi soli non significa necessariamente essere soli: spesso è la qualità dei legami, più che la loro quantità, a fare la differenza.

La solitudine è un’esperienza che può comparire in momenti molto diversi della vita. Può arrivare dopo una perdita, un cambiamento importante, una delusione o una fase nella quale sembra più difficile entrare davvero in contatto con gli altri. Ma può presentarsi anche quando, osservando la propria quotidianità dall’esterno, sembrerebbe non esserci alcun motivo per provarla. Sentirsi soli è infatti un’esperienza soggettiva, legata alla percezione delle proprie relazioni e del proprio senso di appartenenza, e non semplicemente al numero di persone presenti intorno a noi.

È proprio questa distinzione a spiegare perché la solitudine possa essere avvertita anche in famiglia, all’interno di una coppia o durante una serata trascorsa con gli amici. Essere fisicamente insieme a qualcuno non garantisce automaticamente vicinanza emotiva. Quando manca la sensazione di essere compresi, accolti o liberi di mostrarsi per ciò che si è, può comparire un senso di vuoto. La solitudine emotiva può quindi manifestarsi anche in mezzo alla gente, rendendo apparentemente contraddittoria una sensazione che, in realtà, ha radici molto più profonde.

Perché ci si può sentire soli anche quando gli altri sono vicini

Essere soli e sentirsi soli descrivono due condizioni differenti. Nel primo caso si parla di una situazione concreta: non avere altre persone accanto in un determinato momento. Questa condizione può essere scelta e perfino desiderata, per esempio quando si cerca tranquillità, si vuole riflettere o si sente il bisogno di dedicare del tempo a se stessi. Il sentirsi soli riguarda invece il modo in cui viene vissuta la relazione con gli altri e con se stessi. Una persona può trascorrere molto tempo da sola senza soffrirne e, al contrario, sentirsi profondamente sola pur avendo una vita sociale intensa.

Le ragioni possono essere numerose e non esiste una spiegazione valida per tutti. Il rapporto con se stessi può avere un ruolo importante: una scarsa autostima o un giudizio interiore particolarmente severo possono rendere più difficile sentirsi meritevoli di affetto e vicinanza. Anche esperienze precedenti di rifiuto, perdita o tradimento possono lasciare una traccia nelle relazioni successive. Per proteggersi da nuove delusioni si può finire per mantenere una certa distanza emotiva proprio dalle persone delle quali si desidererebbe la vicinanza. La paura di soffrire può così trasformarsi, senza che ce ne si renda conto, in un ostacolo alla costruzione di legami profondi.

Il dettaglio che spesso viene sottovalutato quando arriva la solitudine

Anche il modo in cui oggi si costruiscono e si mantengono le relazioni può incidere sulla percezione della solitudine. Messaggi, notifiche e social network permettono di restare costantemente in contatto, ma la presenza digitale non coincide necessariamente con un rapporto emotivamente soddisfacente. Il confronto continuo con immagini selezionate della vita altrui può inoltre accentuare la sensazione che tutti abbiano relazioni, esperienze e giornate migliori delle proprie. Essere sempre connessi non significa necessariamente sentirsi in relazione con qualcuno: ciò che conta è poter sperimentare autenticità, reciprocità e la possibilità di condividere anche emozioni meno semplici da mostrare.

Quando la sensazione compare, cercare di eliminarla immediatamente non è sempre la strada più utile. Può essere importante innanzitutto riconoscere ciò che si sta provando, osservando quali situazioni aumentano il senso di distanza e quali relazioni, invece, permettono di sentirsi maggiormente a proprio agio. Coltivare rapporti significativi, dedicarsi ad attività capaci di creare occasioni di incontro, riscoprire interessi personali e prendersi cura del proprio benessere possono rappresentare passi concreti. Se però sentirsi soli e tristi diventa una condizione persistente, intensa e capace di interferire con il lavoro, le relazioni o le normali attività quotidiane, il disagio merita particolare attenzione. Una solitudine prolungata può infatti accompagnarsi ad ansia, stress o ritiro sociale e, in alcuni casi, essere associata a condizioni psicologiche che richiedono una valutazione professionale. Rivolgersi a uno psicologo può permettere di esplorare le ragioni di questo vissuto e comprendere quali dinamiche personali e relazionali contribuiscano a mantenerlo nel tempo.