Formaggi e colesterolo, quali sono quelli a cui bisogna stare alla larga

Quando il colesterolo è alto, rinunciare completamente al formaggio non è necessariamente la soluzione: a fare la differenza sono soprattutto il tipo scelto, la quantità e la frequenza con cui viene portato in tavola. Il rapporto tra formaggi e colesterolo è più complesso di quanto possa sembrare. Per molto tempo questi alimenti sono stati considerati quasi automaticamente incompatibili con un’alimentazione destinata a tenere sotto controllo i valori nel sangue. In realtà il colesterolo ematico dipende da numerosi fattori, compresa la produzione dell’organismo e l’insieme delle abitudini alimentari. Resta però un punto importante: molti formaggi apportano quantità significative di grassi saturi, nutrienti che, se consumati in eccesso, possono contribuire all’aumento del colesterolo LDL. Chi ha il colesterolo alto deve quindi prestare …

Quando il colesterolo è alto, rinunciare completamente al formaggio non è necessariamente la soluzione: a fare la differenza sono soprattutto il tipo scelto, la quantità e la frequenza con cui viene portato in tavola.

Il rapporto tra formaggi e colesterolo è più complesso di quanto possa sembrare. Per molto tempo questi alimenti sono stati considerati quasi automaticamente incompatibili con un’alimentazione destinata a tenere sotto controllo i valori nel sangue. In realtà il colesterolo ematico dipende da numerosi fattori, compresa la produzione dell’organismo e l’insieme delle abitudini alimentari. Resta però un punto importante: molti formaggi apportano quantità significative di grassi saturi, nutrienti che, se consumati in eccesso, possono contribuire all’aumento del colesterolo LDL. Chi ha il colesterolo alto deve quindi prestare particolare attenzione ai formaggi più ricchi di grassi saturi e alle porzioni consumate.

Questo non significa trasformare il banco dei formaggi in una zona proibita. Alcuni prodotti, infatti, apportano proteine di elevata qualità, calcio e vitamine e possono trovare spazio in un’alimentazione equilibrata. La differenza la fanno la composizione nutrizionale e soprattutto la quantità. Il vero errore è pensare che tutti i formaggi siano uguali o che un prodotto fresco possa essere mangiato senza limiti soltanto perché appare più leggero. Anche quando si sceglie un alimento meno grasso, una porzione molto abbondante può vanificare il vantaggio iniziale.

Il dettaglio che cambia tutto quando scegli il formaggio

Uno degli aspetti da osservare è la stagionatura. In linea generale, i formaggi freschi e quelli con una maggiore quantità di acqua presentano, a parità di peso, una minore concentrazione di grassi rispetto a molti prodotti stagionati. Questi ultimi perdono acqua durante la maturazione e diventano alimenti nutrizionalmente più concentrati. Parmigiano Reggiano e Grana Padano, per esempio, sono formaggi ricchi di nutrienti e calcio, ma anche più concentrati dal punto di vista energetico e lipidico. Con i formaggi stagionati diventa quindi particolarmente importante controllare la porzione, che può essere molto più piccola di quella che siamo abituati a immaginare. Una quantità indicativa di circa 30-40 grammi può avere un significato nutrizionale molto diverso rispetto a una porzione abbondante consumata distrattamente a fine pasto.

Tra i prodotti verso i quali serve maggiore cautela rientrano soprattutto quelli molto grassi e quelli che finiscono facilmente per essere consumati in grandi quantità. Un’attenzione particolare merita inoltre il mondo dei formaggi fusi, delle sottilette e di alcuni prodotti industriali spalmabili, che possono contenere sali di fusione e altri ingredienti aggiunti. Non è però corretto stabilire che un singolo formaggio debba essere eliminato in assoluto: conta il quadro complessivo dell’alimentazione. Anche un formaggio stagionato può essere inserito occasionalmente in quantità contenute, mentre un prodotto percepito come leggero può diventare meno favorevole se viene consumato frequentemente e in porzioni molto generose. Il formaggio, inoltre, dovrebbe essere considerato una vera fonte proteica del pasto e non un’aggiunta dopo aver già mangiato carne, salumi o altre pietanze ricche di grassi.

Il formaggio che sembra innocuo può nascondere l’errore più comune

Per chi vuole contenere l’apporto di grassi senza rinunciare completamente ai latticini, esistono alternative che possono essere più semplici da gestire. La ricotta, che tecnicamente deriva dal siero e non è un formaggio in senso stretto, può rappresentare una possibilità interessante grazie al suo profilo nutrizionale. Anche fiocchi di latte, crescenza e mozzarella vaccina possono trovare posto nella dieta, sempre facendo attenzione alle quantità e alle caratteristiche specifiche del prodotto acquistato. “Fresco” e “magro”, infatti, non sono sinonimi e leggere l’etichetta nutrizionale rimane uno dei sistemi più semplici per capire quanti grassi e grassi saturi stiamo realmente assumendo. Anche i formaggi di capra o di pecora non devono essere automaticamente considerati più leggeri di quelli vaccini: la provenienza del latte, da sola, non permette di stabilire quanto un prodotto sia adatto a una dieta attenta al colesterolo.

Conta infine il modo in cui il formaggio entra nel pasto. Consumandolo come alternativa ad altre fonti proteiche, invece che come aggiunta, diventa più semplice evitare un eccesso complessivo di calorie e grassi saturi. Verdure, legumi e cereali integrali contribuiscono inoltre ad aumentare l’apporto di fibre e a costruire un’alimentazione più favorevole alla salute cardiovascolare. Per chi presenta colesterolo elevato, quindi, più che una lista rigida di formaggi vietati serve particolare prudenza con prodotti molto grassi, formaggi fusi e porzioni abbondanti di stagionati. La frequenza di consumo va valutata all’interno dell’intera dieta e, in presenza di ipercolesterolemia o di un rischio cardiovascolare già noto, le quantità più appropriate dovrebbero essere definite con il medico o con un professionista della nutrizione, perché valori del colesterolo, terapie e altri fattori di rischio possono cambiare sensibilmente le indicazioni da una persona all’altra.