Sentieri in Italia: 10 percorsi bellissimi e alla portata di tutti

Gli amanti della natura non possono farsi sfuggire questi 10 percorsi italiani bellissimi e che tutti possono percorrere.

L’estate non è il momento perfetto soltanto per il mare: chi ama la montagna e la natura incontaminata può godersi delle splendide passeggiate in mezzo al verde e agli alberi grazie al bel tempo e alle giornate soleggiate. In particolare ci sono alcuni sentieri davvero belli, sicuramente i più belli e suggestivi d’Italia, che gli appassionati di trekking dovrebbero percorrere almeno una volta nella vita. Inoltre si tratta di sentieri dalla difficoltà abbastanza bassa e dunque accessibili davvero a tutti.

In particolare ci sono cinque sentieri che sono stati definiti i più belli d’Italia. Partiamo subito con il primo, ovvero il Sentiero degli Dei, che si trova sulla Costiera Amalfitana ed è considerato uno dei sentieri più suggestivi al mondo. Si tratta di un percorso facile che tutti, anche chi non ha esperienza nel trekking, può percorrere. Il sentiero è lungo 9 chilometri, parte da Agerola e arriva fino a Positano; la passeggiata dura all’incirca 7 ore. Il secondo luogo è il Parco delle Orobie Bergamasche, all’interno del quale si snodano diversi chilometri di sentieri, più o meno impegnativi. Il parco si trova sulla catena montuosa delle Orobie, in Lombardia.

Sentieri più belli d’Italia: ecco quali non dovreste perdervi

Per gli esperti del trekking che vogliono lanciarsi in un’avventura più impegnativa c’è il Sentiero delle Crete Senesi, in Toscana. Qui è possibile scegliere tre percorsi differenti: l’anello Montisi-Montelifrè (circa 10km), il percorso Val D’Orcia-Crete Senesi (20km) e l’Antica Carrabile di Serre di Roplano (12km), tutti e tre di difficoltà medio alta, indicati soltanto a chi ha già esperienza nel trekking o una buona preparazione atletica. La fatica, però, è sicuramente ripagata dagli scenari mozzafiato che la natura delle Crete Senesi regala, che le ha rese un punto molto popolare per gli appassionati di fotografia.

Non possiamo escludere dalla lista anche il Sentiero degli Alpini, il più impegnativo tra i percorsi delle Dolomiti bellunesi, scavato interamente nella roccia e che si estende tra Monte Pietraveccha a Toraggio. Infine non può mancare una menzione d’onore ai sentieri della Val di Fassa, famosa tra gli appassionati per la quantità di percorsi disponibili e gli scenari da mozzare il fiato. Il consiglio è quello di scegliere sempre il percorso da fare in base alla difficoltà e alla personale resistenza fisica; inoltre è necessario indossare il giusto abbigliamento e calzature, in base anche alla stagione e portare con sé una mappa dettagliata del luogo o una guida esperta, così da evitare possibili incidenti di percorso. Buona camminata a tutti!