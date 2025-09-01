Sembra pulito ma in realtà nasconde delle aree perfette per germi e batteri: questi punti del bagno vengono trascurati sempre

Ci sono alcuni punti del bagno che possono essere molto sporchi ma li trascuriamo: ecco quali sono.

Anche se puliamo tutti i giorni il bagno proprio perché è la stanza della casa che usiamo più di tutte, potrebbe capitarci di dimenticarci di pulire dei punti che in realtà sono un covo di germi e batteri.

Quindi, anche se il nostro bagno sembra pulito, in realtà lo è solo apparentemente e non è igienizzato a fondo. Per questo, non trascurare questi punti e puliscili quando ti dedichi al bagno.

I punti sporchi del bagno da non trascurare

Spesso, quando si pulisce il bagno, si pensa che gli unici punti da pulire siano lavandini, sanitari e pavimenti. Così, si finisce per dimenticare che esistono dei punti che accumulano molto sporco e batteri.

Anche il bagno più pulito, in realtà potrebbe non esserlo, proprio per via di questi punti che trascuriamo. Ecco quali sono:

Il soffione della doccia: non è sempre pulito come crediamo, pure se attraverso lui passa l’acqua per farci la doccia. Infatti, l’acqua dura favorisce l’accumulo di calcare e batteri all’interno. Per questo occorre pulirlo con aceto bianco e olio di gomito, immergendolo in una miscela con acqua calda e lasciare agire Le tende della doccia e i rivestimenti in plastica: per la troppa umidità potrebbero diventare terreno ideale per la muffa e quindi anche iniziare a puzzare. È bene lavarle spesso o addirittura sostituirle Le fughe tra le piastrelle: se sono scure, allora vuol dire che hanno intrappolato già tanto sporco e muffa. Per pulirle, usare un vecchio spazzolino e del bicarbonato Il ventilatore di scarico: se è intasato di polvere, perde efficacia e favorisce l’accumulo di umidità. Per pulirlo basta usare l’aspirapolvere Dietro il WC: qui si depositano schizzi, polvere e batteri ma per pulirlo basta un panno umido Il serbatoio del WC: polvere e umidità potrebbero accumularsi qui. Basta usare un panno in microfibra e del detergente neutro Gli interni di cassetti e armadietti: qui si accumulano polvere, capelli, prodotti scaduti o dimenticati. Quindi periodicamente è bene pulire tutto.

Pulire questi punti, che sono molto sporchi ma vengono spesso dimenticati è importante per ridurre la formazione di muffa e cattivi odori, migliorare la qualità dell’aria del bagno, rendere tutto più pulito e igienizzato. A volte pensiamo che un bagno sia pulito solo quando rassettiamo i sanitari ma in realtà non è così: lo sporco non si vede ma c’è, quindi prestiamo attenzione a tutti i punti del bagno.