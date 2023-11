Sei fuori casa e non sai come annaffiare le tue piante? Utilizza il metodo dello spago

Ti piacciono le piante e ami circondartene ma non sai come annaffiarle quando vai via per qualche giorno, ecco la soluzione.

Le piante da appartamento rendono la vita migliore sia per l’ossigenazione dell”aria che per la serenità che donano a chi vive e frequenta la casa. La presenza di specie vegetali a foglia verde hanno un effetto decorativo e rilassante. Mentre le piante fiorite, oltre a rendere gli ambienti più belli donano allegria e rilasciano profumo in tutta la casa. Ma come fai ad annaffiarle se devi andare via per qualche giorno?

Questo pensiero fa desistere molte persone dall’acquisto di piante da appartamento. Ma, in realtà, non è necessario rinunciare a tale privilegio. Esistono trucchi e metodi per mantenere le piante idratate per diversi giorni anche senza essere sempre presenti. Ecco uno dei sistemi più semplici, efficaci ed economici che si può applicare a ogni singolo vaso in un batter d’occhio.

Come annaffiare le piante in tua assenza: il trucco che non conosci

Le piante da appartamento sono fondamentali per migliorare la vita e la salute psicofisica delle persone che ci abitano. Senza contare che molti architetti utilizzano le piante decorative per interni per creare ambienti di design con stile elegante e sofisticato. Ma fiori e foglie verdi si adattano perfettamente a ogni stile e arredamento, quindi perché non inserirle in ogni stanza in modo equilibrato? Se stai pensando a tutte le volte che ti assenti da casa e a come annaffiarle per non farle morire di sete, cancella questa scusa. La soluzione l’abbiamo trovata nel video Tik Tok di @greenme_it, ecco di cosa si tratta.

Non è affatto difficile ma bisogna esserne a conoscenza per sapere come fare o non è possibile immaginarselo. Il trucco per mantenere il terreno umido all’interno dei vasi è davvero semplicissimo, bastano pochi elementi per riuscirci e sicuramente hai già tutto in casa. Controlla subito, ti serve una bottiglia di plastica o di vetro ben lavata e riempita di acqua fresca, un roto di spago grosso e un paio di forbici.

Ora riempi la bottiglia di acqua, taglia un filo di spago abbastanza lungo e inzuppalo bene di acqua. Inserisci una parte di corda nella bottiglia mentre l’altro capo riponilo nel vaso intorno alla pianta facendolo affondare di un centimetro nel terriccio. Fissa la bottiglia accanto al vaso in modo che non casa, se è di plastica puoi mettere al suo interno dei sassi per creare maggiore stabilità. Lo spago assorbe l’acqua dalla bottiglia e il terreno assorbe l’acqua dallo spago. In questo modo la pianta avrà umidità sufficiente per diversi giorni.