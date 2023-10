Sei a Tokyo durante Halloween? Evita categoricamente questo quartiere

Halloween si sta avvicinando, ma sarebbe meglio non festeggiarlo in questo famoso quartiere di Tokyo: bisogna evitarlo categoricamente.

Nonostante sia una festività che non ci appartiene direttamente, la notte di Halloween è comunque una grande occasione per i bambini e adolescenti di trascorrere una serata diversa dal solito.

I più piccoli amano travestirsi per fare il tipico “Dolcetto o Scherzetto” alle porte dei vicini di casa, mentre gli adolescenti e i giovani in generale preferiscono passare la serata in discoteca o a guardare un film horror.

Ci sono poi tante persone che ne approfittano per viaggiare e magari andare in posti dove le festività di Halloween sono molto più sentite rispetto all’Italia, come ad esempio negli Stati Uniti e in generale nei paesi anglosassoni.

Molti non lo sanno, ma anche in Giappone la festa di Halloween è particolarmente sentita ed è un’occasione per tanti giovani di festeggiare con alcol e cene particolari per le vie dei quartieri e delle città più famose del paese nipponico.

Non andare in questo quartiere di Tokyo durante la notte di Halloween

Il Giappone è un luogo davvero molto affascinante per certi versi, ricco di cultura, ma chiaramente anche molto adatto al turismo dato che ogni anno attira milioni di viaggiatori da tutto il mondo.

Il paese asiatico è ricco di attrazioni, sia per chi viene da paesi limitrofi come la Corea del Sud, sia per chi magari viene dalla parte occidentale del mondo come gli europei.

Il luogo d’interesse chiaramente più ricercato dai turisti è Tokyo, la capitale del Giappone.

Tokyo è una metropoli enorme e come tale ha al suo interno diversi quartieri uno diverso dall’altro, ma tra quelli più visitati dai turisti c’è sicuramente Shibuya.

Si tratta del quartiere probabilmente più eccentrico e attivo di tutta Tokyo, dotato di un gran numero di hotel, maxischermi luminosi e negozi dedicati alla moda e alla musica.

Si tratta di un quartiere molto trafficato, densamente popolato e che si riempie di turisti soprattutto durante le festività: ecco perché il periodo di Halloween non è certamente il migliore per andarci.

Un avviso che è stato mandato anche dalla stessa prefettura governativa della città che ha effettuato una richiesta formale diretta a turisti e non di evitare i festeggiamenti in strada e nei locali dal 27 al 31 ottobre.

Durante quelle notti, inoltre, sarà vietato il consumo di alcol dalle 18:00 alle 5:00 del mattino e anche i locali non potranno vendere alcolici.

Ken Hasebe, sindaco di Shibuya, ha dichiarato che le vie della città non sono fatte per festeggiare e ha anche disposto dei controlli da parte della polizia per le strade nel corso di quei giorni.