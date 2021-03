Segni zodiacali: quali stelle influenzano il tuo stile?

Consapevoli o no, ognuno di noi ha un suo stile ben preciso, quel tratto distintivo che ci permette di emergere tra la folla ed essere riconoscibili. Sarà forse anche merito del nostro segno zodiacale? Vediamo in che modo le stelle influenzano la nostra personalità e lo stile e soprattutto quali sono i vip a cui ispirarci per essere sempre al top.

Fuoco, Aria, Terra, Acqua: l’elemento che ci determina

Passionali o determinati, avventurosi o introversi, l’elemento del nostro segno zodiacale è l’aspetto che ci dice chi siamo e quello che più influisce sull’espressione del nostro essere. Dicci il tuo elemento e ti diremo lo stile che ti appartiene!

Segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Audace e ambizioso, il segno dell’Ariete è lo stile in persona. Gli piace dettare le regole della moda e anticipare i tempi osando e giocando con i look, con una buona dose di romanticismo. Lady Gaga e Reese Witherspoon sono i vip dell’Ariete a cui ispirarsi. Il Leone non è solo il Re della foresta, ma anche quello dell’oroscopo! Dotato di un carisma fuori dal comune, questo segno sa come essere perfetto in ogni occasione. Che sia su un red carpet o al pranzo della domenica, si distingue per eleganza e charme. Qualche esempio? Le splendide Charlize Theron e Jennifer Lopez. Per gli amanti dell’avventura e delle esperienze forti (sì, Sagittario, parliamo di te!) il vip da tenere d’occhio è sicuramente Vanessa Incontrada. L’attrice italiana sa come far emergere le vibrazioni boho chic con uno stile naturale che esalta le curve.

Segni d’Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli, chi vuoi essere oggi? Su questa domanda si basa tutto lo stile dei nati sotto questo segno. Multitasking e versatili, i Gemelli sono camaleontici anche nel look. Basta vedere le due grandi star simbolo: Johnny Depp e Angelina Jolie. Ma ora passiamo alla Bilancia fashion-style! Hai fatto dello shopping uno sport di cui sei il campione indiscusso e ti piace sperimentare e giocare con gli abbinamenti. Kate Winslet, Kim Kardashian, Marion Cotillard… dobbiamo continuare? L’artista dell’oroscopo, anticonformista per natura, è l’Acquario: un segno che nn segue la moda ma che ha una sua personalissima idea di stile, spesso alternativa e indipendente. Jennifer Aniston e Michelle Hunziker sono le vostre muse.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

A cosa pensate si vi diciamo George Clooney? E Penelope Cruz? Uno stile classico e sempre impeccabile, che esalta la bellezza naturale di un segno con i piedi per terra. Il Toro non ama i cambiamenti e anche nel look non osa, preferendo il nero ai colori, ma non disdegna accessori luxury. Stessa cosa per il perfezionista: la Vergine. Ordinario solo all’apparenza, la Vergine preferisce la comodità al glamour: abiti eco-friendly, magari di produttori indipendenti. Ma non lasciatevi ingannare, sono gli accessori a fare la differenza! Zendaya è la vostra fashion icon. L’elemento della Terra prevale nel Capricorno, segno che più di tutti azzera le differenze uomo-donna. Il suo stile è androgino e di classe, semplice e formale come la modella Kate Moss, regina del Capricorno.

Segni d’Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro chiama estate, sole, mare… e colori! Siano essi tenui come i pastelli o accesi come le sfumature del rosa, magari arricchiti da glitter e paillettes. Le donne del Cancro amano sentirsi importanti e il loro stile tende all’eccesso, ma il risultato è dolce come loro. Da tenere d’occhio: Selena Gomez e “queen” Maryl Streep. Una personalità intensa, invece, quella dello Scorpione, forse il segno più misterioso dell’oroscopo. Riservato e introverso, non ama stare al centro dell’attenzione, anche se quando è sotto i riflettori è impossibile non rimanere ammaliati dalla sua eleganza. Un esempio per tutti: Leonardo Di Caprio. Last but not least, i Pesci. I Pesciolini sguazzano nel proprio stile come nelle profondità dell’oceano. Colore preferito – nemmeno a dirlo – è il blu, che si accompagna alla passione per il vintage e l’home made. Sono introversi e difficili da capire, ma si esprimono con abiti delicati e un look semplicemente brillante come quello della musa del segno: Sharon Stone.