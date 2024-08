Oroscopo del fine settimana, i segni che splenderanno sabato e domenica

Quali sono i tre segni più fortunati del weekend? Ecco la top 3, secondo le stelle saranno proprio loro i segni che splenderanno nel fine settimana.

Tre segni con caratteristiche completamente diverse uno dall’altro, eppure con la luna e Venere favorevoli potranno finalmente vivere momenti di fortuna.

I 3 segni più fortunati del fine settimana

Cosa dicono le stelle riguardo i giorni di sabato 24 e domenica 25? Ecco i tre segni più fortunati secondo l’oroscopo!

Toro fortunato nel fine settimana

Il tuo giorno fortunato, caro Toro, sarà proprio sabato, ma nell’intero fine settimana potrebbero presentarsi per te delle novità che quasi non ti aspettavi di ricevere. La fortuna è dalla tua parte, quindi goditi il momento e cerca di non vedere i lati negativi delle varie situazioni.

Venere è favorevole, di conseguenza vivrai anche delle emozioni molto forti e intense che ti faranno finalmente sentire “vivo” dopo tanto tempo. Nonostante ciò, ti senti molto malinconico a causa di Mercurio in posizione sfavorevole, non temere: questo fine settimana potrebbe rappresentare il momento giusto per iniziare a vedere le cose da un’altra prospettiva! Il tuo essere paziente, leale e anche molto riflessivo ti porteranno molto lontano…

Vergine con la luna che splenderà a tuo favore

Con la luna favorevole cosa potrebbe andare storto? Il tuo giorno fortunato, Vergine, è proprio domenica! Concluderai la settimana finalmente con un pizzico di fortuna e i pezzi del puzzle inizieranno a comporsi in maniera molto spontanea e serena.

Ebbene sì, l’amore sarà al centro della tua attenzione: vivrai momenti indimenticabili e se sei single, apri bene gli occhi, perché potresti avere accanto a te qualcuno di speciale e non essertene ancora accorta… Metti per un momento da parte il tuo perfezionismo e la tua attenzione ai dettagli, lasciati trasportare dal momento e vedrai che la fortuna ti aiuterà senza dubbio!

Leone fortunato sotto ogni aspetto

Il segno del Leone è tra i tre fortunati del fine settimana. In realtà è uno dei pochi segni che ha vissuto l’intera settimana in maniera abbastanza tranquilla e serena. Sicuramente avrà notato dei cambiamenti già nei giorni precedenti, eppure la settimana non è finita qui.

Si prospetta un weekend ricco di impegni e… di incontri! Durante il tuo cammino potresti incontrare qualcuno di importante, apri bene gli occhi e non lasciarti sfuggire le occasioni! Ti senti più energico e forte, pronto ad affrontare il mondo: sia in amore che in ambito lavorativo potresti fare dei grandi passi!