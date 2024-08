I 3 segni più fortunati del fine settimana

Sabato 17 agosto e domenica 18 agosto potrebbero essere due giornate all’insegna della fortuna per diversi segni zodiacali. Son solo tre, però, che potranno ottenere degli ottimi riscontri e di conseguenza andare incontro a dinamiche che potrebbero addirittura dare una svolta a quest’estate.

Quali sono i 3 segni zodiacali più fortunati del fine settimana

Ecco, quindi, i 3 segni zodiacali che incontreranno la fortuna nei giorni tra sabato 17 e domenica 18 agosto.

Gemelli, una domenica fortunata per te

Il tuo essere sveglio e talvolta anche furbo ti porterà a sfruttare i giorni di fortuna in maniera del tutto efficace. Ecco perché, caro Gemelli, questo potrebbe essere un fine settimana del mese di agosto tra i più importanti dell’intera estate.

Arriveranno per te nuove occasioni e sarai in grado di sfruttarle al meglio, anche grazie alla fortuna dalla tua parte. La giornata più fortunata in assoluto sarà proprio domenica, quindi apri bene gli occhi e inizia a progettare ciò che fino ad ora hai messo in un angolino…

Luna favorevole nel weekend per la Vergine

Il segno zodiacale conosciuto per il suo perfezionismo, per la sua organizzazione estrema e per la sua attenzione ai dettagli quasi da far paura, la Luna favorevole ti porterà a vivere un fine settimana da sogno e il tuo essere rigoroso e serio per un attimo ti aiuterà a prendere decisioni molto importanti.

La fortuna sarà dalla tua parte e te ne accorgerai senza dubbio. Cara Vergine, fino ad ora hai vissuto momenti di stanchezza e talvolta di frustrazione, tutto perché questo Marte è rimasto in posizione sfavorevole per diverso tempo.

Sfrutta la Luna a tua favore nel fine settimana per ricaricarti e trovare la giusta energia per fare nuovi incontri che probabilmente ti cambieranno la vita!

Acquario fortunato nel fine settimana

La tua astuzia e la tua mente creativa sapranno sfruttare al meglio la fortuna che ti abbraccerà nel fine settimana. La Luna in congiunzione ti aiuterà a trovare molte risposte, questo perché la settimana non è stata una delle migliori. Hai avuto diverse discussioni, sei stato frainteso e la famiglia e il lavoro sembrano aver toccato dei tasti dolenti.

Acquario, la giornata di domenica potrebbe farti dimenticare i giorni appena vissuti, quindi apri gli occhi e guarda le cose da un’altra prospettiva!