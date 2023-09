Sedie pieghevoli, l’ultima tendenza del design per recuperare spazio in casa

Quando la casa non offre un’ampia superficie, si deve optare per il trend del momento in ambito arredamento: la sedia pieghevole è un cult

Il mondo dell’arredamento è in continua evoluzione e prende sempre più piede coinvolgendo milioni di appassionati in tutto il mondo. Arredare con stile per molti è diventata una priorità, oltre che un vero e proprio gusto. La casa in effetti, è il piccolo regno in cui ciascuno “si rifugia” dai problemi e dallo stress quotidiano e diventa perciò sempre più orientata al massimo comfort.

Sarebbe un sogno di tutti poter vantare una superficie molto estesa, tale da permettere la presenza di numerose stanze e magari, anche di uno spazio aperto. Una fortuna che tuttavia al giorno d’oggi non tutti possono permettersi. É sempre più frequente abitare in dimore di scarse dimensioni, dove l’ottimizzazione dello spazio diventa più che mai fondamentale. Questo però, non vuol dire dover per forza rinunciare alla bellezza e soprattutto, alla funzionalità.

Quando in casa non si hanno molti angoli liberi a disposizione, è difficile ospitare un buon numero di sedute, utili sia all’interno che all’esterno. Per abbellire l’indoor e l’outdoor però, basterà optare per il must-have che è tornato di gran voga. Con le sedie pieghevoli non ci sarà più alcun problema di spazio e la possibilità di concedersi un attimo di relax non mancherà mai.

Idee, materiali e funzionalità: perché le sedie pieghevoli non devono mancare

Quante volte capita di desiderare di poter trascorrere qualche attimo in totale relax sul balcone o magari di ospitare un po’ di amici a cena? Tutte eventualità che, se si abita in un piccolo appartamento, potrebbero sembrare piuttosto problematiche. Non sempre infatti, la propria dimora concede di tenere pronti i posti a sedere necessari, finendo così per creare disagio a chi ci abita. Fortunatamente però, l’arredamento intelligente viene sempre in soccorso, questa volta con un vero “cult” che sta godendo di una nuova popolarità.

Si tratta della sedia pieghevole, un oggetto di design nato con l’obiettivo appunto, di poter essere chiuso e riposto facilmente anche in pochi centimetri di spazio, per poi essere aperto all’occorrenza. La varietà di materiali e di modelli tra cui scegliere è grandissima, naturalmente tenendo conto del luogo della casa in cui la sedia verrà posizionata, dello stile che si vuole dare all’ambiente e della sua funzionalità.

Si parte ad esempio dalle classiche “sedie da regista” in metallo o legno, che si piegano sul lato alto diventando sottilissime, perfette sia per l’esterno e il balcone che per stanze dalla linea moderna. Di grande tendenza anche le sedie pieghevoli in legno, ideali per outdoor ed indoor, ideali per donare un calore stile “country” alla propria dimora. All’occorrenza diventano delle comodissime poltroncine, magari arricchite da cuscini e imbottiture. Da non dimenticare sgabelli e sedie rigide di piccole dimensioni, ottime per aggiungere posti a tavola con praticità in modo assolutamente minimal! E l’invitato a cena non sarà più un problema.