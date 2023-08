Se hai amato questo film leggi questo libro: 7 titoli da non perdere

Ci sono film molto famosi che sono tratti da libri di grande successo: ecco 7 che bisogna assolutamente leggere perché hanno ispirato capolavori della settima arte.

A volte alcuni dei film più famosi di sempre non hanno una sceneggiatura originale. Proprio così, l’idea alla base è ripresa da un’opera letteraria, un romanzo o un libro, e il film è soltanto una trasposizione cinematografica.

Ci sono poi altri casi nei quali un film presenta delle affinità con un libro. Quali sono alcuni dei migliori di questo genere? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo riguardo.

Film e libri: quali sono quelli da leggere

Film e libri spesso condividono storie e temi simili. Ecco perché è facile trovare delle opere letterarie che somigliano per temi e personaggi a pellicole molto famose. In particolare, ce ne sono 7 da aggiungere alla propria lista dei desideri.

Ad esempio, chi ha amato il film commedia romantica “Come farsi lasciare in 10 giorni” del 2003, può leggere “Just My Type” di Falon Ballard, una rom com simpatica e tagliente. Similmente, chi tra i propri film preferiti ha “Miss Detective” con Sandra Bullock, non può perdersi la lettura di “The Bodyguard” di Katherine Center.

In questa selezione rientra anche il libro “Not a Happy Family” di Shari Lapena, consigliato per tutti coloro che hanno amato lo stile giallo e intrigante del film “Knives Out” di Rian Johnson. “Harry ti presento Sally” è un cult per gli appassionati di commedie romantiche ed ecco perché è un must leggere il libro “People We Meet on Vacation” di Emily Henry.

Un altro cult è sicuramente “Pretty Woman” l’indimenticabile commedia sentimentale con Julia Roberts e Richard Gere. Chi ha ancora nel cuore la storia d’amore tra i due protagonisti deve leggere “The Kiss Quotient” di Helen Hoang.

Il film “Se solo fosse vero” è un altro cult che molti hanno amato, grazie anche alle interpretazioni di Reese Whiterspoon e Mark Ruffalo. Ebbene, chi vuole trovare atmosfere simili a quelle del film può leggere il libro “The Dead Romantics” di Ashley Poston.

Infine, questa speciale selezione di libri e film che presentano delle affinità c’è “Ricatto d’amore” con Ryan Reynolds e Sandra Bullock. In questo caso, la lettura consigliata è “Book Lovers” dell’autrice Emily Henry.

Insomma, ora si conoscono tutti i suggerimenti per fare delle buone letture e godersi dei libri che ricordano i propri film preferiti. Non resta far altro che acquistare questi titoli e vivere storie indimenticabili.