Se fai questo 1-2 volte al mese non avrai mai problemi con la lavatrice: elimini sporco, calcare e cattivi odori

Potrai dire addio per sempre a sporco, calcare e cattivi odori provenienti dalla lavatrice se fai questo solo un paio di volte al mese.

Quando la lavatrice emana cattivi odori, non è pulita alla perfezione o ancora è piena di calcare, sono dolori. Questo elettrodomestico, infatti, trattiene tantissima acqua e residui, motivo per cui se la sua manutenzione o pulizia non è ottimale, si corre solo il rischio di compromettere l’efficacia stessa della lavatrice.

Giusto per rendere l’idea, non solo la lavatrice emanerà cattivi odori e farà risciacqui parziali che renderanno il bucato per nulla pulito e profumato, ma sarà oggetto anche di nuove spese – a volte anche decisamente costose e visti i tempi che corrono non è proprio il massimo – e chiamate ai tecnici che nella maggior parte dei casi hanno come unica soluzione comprare una lavatrice nuova di zecca e funzionante. Perché però non garantire lunga vita a questo elettrodomestico così caro e importante per noi con questo semplice trucchetto che garantisce una pulizia profonda e a lungo? Ti avvertiamo, rimarrai davvero senza parole e ti chiederai come tu non abbia fatto a pensarci prima d’ora!

Lavatrice, per pulirla e igienizzarla a dovere c’è solo una cosa che devi fare

L’igiene è fondamentale e quindi anche la lavatrice va detersa e pulita ma questo è un trucco segreto. Lo avresti mai detto che le pasticche che usi per pulire la lavastoviglie in realtà sono perfette anche per la tua lavatrice? Oltre a far brillare piatti, posate e leccarde, infatti, le pasticche sono fantastiche anche per pulire il cestello della lavatrice. Ma come funziona esattamente questo trucchetto rivoluzionario che farà bene anche al portafoglio?

Anziché, infatti, comprare prodotti su prodotti ad hoc che magari non garantiscono quanto promettono, malgrado siano costati un occhio della testa, con le pasticche risolvi due problemi in uno e avrai un pulito profondo e a lungo non solo per la tua lavastoviglie, ma anche per la tua lavatrice.

Tutto quello che devi fare è semplicemente inserire una pasticca nel cestello della lavatrice prima di far partire un lavaggio completo a vuoto. Ricorda, infatti, di non inserire nemmeno un paio di calzini se non vuoi che questi si rovinino. Tornando alla pasticca invece, questa grazie al lavaggio si scioglierà all’interno della lavatrice eliminando con un solo utilizzo la maggior parte del calcare e dei cattivi odori inevitabili. Ti basta ripete questa operazione 1 o 2 volte al mese e la tua lavatrice sarà sempre pulita e come nuova!