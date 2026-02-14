Scrub per labbra, non devi usare il sale, il trucco è tutto qui

Ti dico la verità: anche io per anni ho pensato “più forte scrubbo, più vengono lisce”. E indovina? Mi ritrovavo con labbra rosse, che pizzicavano, e il giorno dopo peggio di prima.

Il sale, poi, è proprio la tentazione classica: è in cucina, costa niente, “gratta” subito e ti dà l’illusione che stia funzionando. Solo che le labbra non sono come i gomiti: sono sottili, delicate, e se le tratti con aggressività ti presentano il conto.

E tu lo sapevi che spesso quel bruciore dopo lo scrub non è “effetto pulito”, è irritazione? Ecco perché il trucco vero, quello che funziona senza fare danni, è molto più soft: miele e zucchero di canna.

La spiegazione tecnica: perché miele con zucchero è più furbo

Allora: il punto è che sulle labbra la barriera della pelle è più fragile e si disidrata in un attimo (freddo, vento, aria secca, rossetti no-transfer, anche solo leccarsi le labbra senza accorgersene). Quando usi il sale, i cristalli possono essere più “spigolosi” e, soprattutto, il sale tende a dare quella sensazione di bruciore che su una zona già stressata è l’ultima cosa che vuoi. Lo zucchero di canna, invece, è un esfoliante più “educato”: i granelli sono più gentili e si sciolgono piano piano, quindi non devi sfregare come se stessi lucidando l’argenteria. E il miele è la parte che fa la differenza: non è solo “appiccicoso e buono”, è un umettante, cioè aiuta a trattenere idratazione e lascia le labbra più morbide subito. È quel tipo di gesto che ti migliora anche il make-up: se usi matte, lip stain, rossetti stile Charlotte Tilbury o comunque formule che tendono a seccare, lo noti immediatamente perché il colore torna a stendersi meglio e non si infila nelle pellicine.

Come farlo bene e far durare l’effetto più a lungo

Qui ti chiedo solo una cosa: non farne una guerra. Lo scrub labbra funziona se è delicato e breve. Io faccio così: un cucchiaino di miele e uno di zucchero di canna, mescolo al volo, applico sulle labbra asciutte e massaggio con movimenti leggerissimi per mezzo minuto massimo.

Se senti che stai “grattando”, stai andando troppo forte. Poi rimuovo con acqua tiepida o con un panno morbido e, subito dopo, metto un balsamo più ricco (quello è il passaggio che molte saltano e poi dicono “sì, ma dopo due ore sono di nuovo secche”). Se vuoi fare la cosa perfetta, la sera prima di dormire fai lo scrub e poi lasci un velo generoso di burrocacao come maschera: al mattino sembra davvero un altro paio di labbra.