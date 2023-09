Scrub corpo perfetti per l’autunno: i trucchi (economici) per ottenere grandi risultati

Con l’arrivo dell’autunno torna la stagione degli scrub per il corpo. Quali sono i trucchi per uno scrub davvero efficace?

L’estate è ormai finita e l’autunno è alle porte. Quale miglior momento se non questo per prendersi cura della propria pelle? Dopo mesi interi passati a prendere il sole, l’epidermide deve essere rigenerata. Il modo migliore per farlo è utilizzare uno scrub, che ha il potere di rimuovere tutte le cellule morte che spengono l’incarnato. Lo scrub è un trattamento che può essere effettuato sia in salone che a casa, con prodotti specifici oppure mixando alcuni in gradienti che tutti hanno in casa.

Lo scrub è lo step fondamentale per la detersione e la cura del corpo. In commercio ne esistono moltissimi, sia chimici che meccanici, in grado di esfoliare la pelle e rimuovere lo strato superficiale di cellule morte. Queste sono le responsabili di un incarnato spento, di una pelle poco luminosa e che spesso tende al grigio. Una volta eliminato questo inutile stato superiore, la cute tornerà ad apparire luminosa e splendente, oltre ad essere incredibilmente liscia e morbida.

Come già accennato, lo scrub può essere esecuto sia in centri specifici e sia a casa, come coccola ulteriore dopo la doccia. In commercio ne esibirono molte nipiologie, adatti a tutte le pelli e ad ogni esigenza. Da quelli più delicati e leggeri fino a quelli può corposi e intensi, ogni pelle esige il suo scrub. Scegliere quello più adatto è semplice, in base alla propria tipologia di pelle e all’effetto che si vuole ottenere.

Scrub corpo, come scegliere quello più adatto?

Gli scrub commerciali sono delle valide alternative ai trattamenti eseguiti in salone, facili da utilizzare e dai risultati più che sorprendenti. L’importante è ricordarsi di eseguire lo scrub almeno una volta a settimana, meglio se sotto la doccia e sulla pelle già bagnata. In questo modo i granuli scivoleranno meglio ed eviteranno alla pelle inutile stress e graffi.

In commercio esistono moltissimi validi prodotti, ma è possibile realizzare un ottimo scrub anche in casa. Servono pochi e semplici ingredienti che chiunque ha a portata di mano! Sul web è possibile trovare svariate ricette, ma le più comuni sono quelle che prevedono l’utilizzo del caffè o dello zucchero. I fondi del caffè hanno un ottimo potere energizzante, in grado di dare nuova vita alla pelle. La sua azione, poi, combatte gli inestetismi come la cellulite e questo lo rende ottimo per zone com cosce e glutei.