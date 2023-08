Scrub con i fondi di caffè: il segreto di bellezza di Francesca Michielin, cosa è e che benefici dà

Come fa Francesca Michielin ad avere una pelle così perfetta? Il suo segreto è lo scrub fatto con i fondi di caffè, ecco come si procede

La giovane cantante non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Per questa volta al centro dell’attenzione non sono finite le sue celebri canzoni ma alcune immagini che la ritraggono mentre si prende cura di sé. Con una bellezza come la sua, semplice e pulita, la cantante non ha bisogno di fare molto! Eppure, c’è un rituale di bellezza al quale proprio non rinuncia: lo scrub.

Come sostengono gli esperti, esfoliare la pelle è fondamentale. Lo scrub, infatti, dà moltissimi benefici tra cui la rimozione delle cellule morte, che dona una pelle subito più luminosa e liscia. In commercio esistono moltissimi prodotti come scrub, sia fisici che chimici, ed esfolianti. Ma è possibile anche creare il proprio scrub direttamente a casa, esattamente come fa Francesca Michielin.

La cantante utilizza uno scrub super naturale, realizzato con un ingrediente che di sicuro tutti hanno in casa: i fondi del caffè. Tradizione italiana per eccellenza, il caffè ha moltissimi benefici non solo se bevuto. I suoi fondi, che spesso vengono buttati, sono ricchissimi di tante proprietà utili alla salute e alla bellezza della pelle. Ecco perché gli scrub che hanno i fondi del caffè come ingrediente principale sono tra i più gettonati in assoluto. Ma come realizzarne uno in casa?

Scrub al caffè: il segreto di bellezza di Francesca Michielin

Realizzare uno scrub a base di fondi di caffè in casa è semplice e super economico. Basta munirsi di una manciata di fondi di caffè, di qualsiasi tipo, e qualche cucchiaino di olio o miele. Una volta uniti gli ingredienti e creata una miscela omogenea, è possibile spalmare il composto su viso e corpo. La Michielin non rinuncia a questo piccolo rituale di bellezza e, come si vede dalle foto, abbonda con lo scrub sia in faccia che su gambe e braccia.

Le proprietà dello scrub al caffè sono molteplici. Secondo quanto riportato da vogue.it, esfoliare la pelle con i fondi del caffè non ha solo un effetto levigante per la cute ma ha anche un’incredibile azione energizzante. Inoltre, se applicato su parti del corpo come cosce e polpacci, ha anche un effetto anticellulite e drenante. Insomma, un vero toccasana per la pelle del viso e del corpo! La nota rivista consiglia di effettuare lo scrub al caffè al ritorno dalle vacanze, per eliminare tutte le cellule morte e far risplendere al meglio l’abbronzatura.