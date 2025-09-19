Scoppia la coppia più bella di Hollywood: “È vero, ci siamo lasciati”

Scoppia una coppia a Hollywood, ancora una volta. Ma questa volta la cosa fa notizia perché i due protagonisti coinvolti sembravano davvero molto bene assortiti. E purtroppo una famosissima attrice, ammirata per la sua bellezza e per il suo fascino senza tempo, ed un regista autore di film capolavoro, entrambi noti a livello planetario, hanno confermato che tra loro non c’è più alcun legame sentimentale.

L’attrice ed il regista noti in tutto il mondo hanno fatto sapere che la loro storia, che durava da un paio d’anni, è giunta al capolinea. “Con grande rispetto e profonda cura l’uno per l’altra, abbiamo maturato la decisione di separarci”, hanno dichiarato i due in un comunicato congiunto, ufficializzando la fine della loro relazione. Di chi si tratta?

Monica Bellucci e Tim Burton si lasciano, perché è finito questo amore

Monica Bellucci, 60 anni, e Tim Burton, 67, si sono ufficialmente lasciati dopo circa 2 anni d’amore. Il rapporto sentimentale tra la 60enne e il 67enne era stato confermato nel 2023, quando la Bellucci aveva reso pubblico il legame. Proprio in quell’anno Burton l’aveva diretta in “Beetlejuice Beetlejuice”, sequel del celebre film del 1988. Nel film Monica interpreta Delores, una creatura malvagia simile a Frankenstein, intenzionata a vendicarsi del suo ex marito, interpretato da Michael Keaton.

Una collaborazione che ha segnato il primo progetto artistico insieme. L’attrice ha due figlie – Deva, 21 anni, e Léonie, 15 – nate dal matrimonio con Vincent Cassel, suo collega in “Irreversible”, con cui è stata sposata per 14 anni fino alla separazione avvenuta nel 2013. Tim Burton, invece, era stato legato per molto tempo a Helena Bonham Carter. La loro relazione, terminata nel 2014, ha portato alla nascita di due figli.

Anche nella dichiarazione della separazione, entrambi sottolineano il rispetto reciproco e come la scelta di lasciarsi non abbia lasciato in alcun modo dei rancori. Il regista ed anche produttore cinematografico statunitense è stato in passato impegnato in alcune relazioni pubbliche, ma la sua vita privata è spesso rimasta riservata. Oltre al fatto di essere stato sposato con l’attrice Helena Bonham Carter dal 2010 al 2014, sul conto di Burton non si conosce molto.

Quando sono apparsi insieme in pubblico per l’ultima volta

Prima di Helena, Burton ha avuto vari flirt e relazioni, ma si è comunque sempre concentrato di più sulla sua carriera artistica. Burton è noto per il suo stile unico e spesso si dice che la sua vita privata abbia influenzato le sue opere artistiche. E Monica Bellucci è stata sposata con il già citato Vincent Cassel dal 1999 al 2013, come in tanti sanno.

Dopo la separazione da Cassel, Monica ha mantenuto una vita privata più discreta, concentrandosi sulla sua carriera e sui propri figli. È nota per la sua eleganza e per il suo stile di vita riservato, pur essendo molto presente nel mondo del cinema e della moda.

E tutta questa discrezione non è così comunque per una celebrità della sua portata. Fatto sta che lei e Tim Burton sono l’ennesimo esempio di come le celebrità abbiamo grandi difficoltà nel maturare una certa stabilità nelle loro vite affettive. L’ultima volta che sono stati visti insieme in pubblico è stato a giugno 2025, al Taormina Film Festival. E si parla di vip a rischio squalifica a Ballando con le Stelle.