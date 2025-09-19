Ballando con le stelle anticipazioni shock | Litigio dietro le quinte | Vip rischiano la squalifica

Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione di Ballando con le stelle e si parla già di tensione dietro le quinte e clamoroso litigio… due vip a quanto pare sono già a rischio.

Ebbene sì, solo poche settimane fa sono stati presentati i palinsesti di casa Rai e, nel frattempo, Milly Carlucci ha già svelato i concorrenti della prossima stagione, tra cui spiccano nomi del calibro di Nancy Brilli e Barbara D’Urso.

La conduttrice, ex volto di Mediaset, torna ufficialmente in tv per una nuova fase della sua carriera, pronta a mettersi in gioco e a raccontare i vari cambiamenti anche sui social network, così come confermato dai video recentemente condivisi nei suoi canali ufficiali.

Ballando con le stelle, anticipazioni shock: un vip dovrà adattarsi

La nuova stagione di Ballando con le stelle parte con una lunga serie di novità che hanno già lasciato il pubblico senza parole. Tra queste, spicca il ritorno di Massimiliano Rosolino al fianco di Milly Carlucci, al posto di Paolo Belli, che quest’anno debutta come concorrente dello show.

Il tutto non finisce qui, perché l’ingresso di Barbara D’Urso ha acceso non poche polemiche e rumors. Da tempo, infatti, circolavano indiscrezioni sulla sua partecipazione al programma. Non a caso, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, Milly Carlucci su Barbara D’Urso ha dichiarato: “Non è lei l’ammiraglio, ma diventa una punta di diamante facendo l’agonista”.

Litigi dietro le quinte di Ballando con le stelle?

Attualmente si conosce ben poco di quello che sta accadendo dietro le quinte del programma, se non i piccoli infortuni raccontati dalla stessa Barbara D’Urso, che comunque è tornata in pista come ha fatto sapere attraverso i suoi social.

In particolar modo, però, a lasciare senza parole sono state le dichiarazioni rilasciate da Nancy Brilli, che lasciano intravedere già un clima di competizione e voglia di primeggiare, anche tra le donne.

Proprio l’attrice, infatti, parlando di Barbara D’Urso ha dichiarato al settimanale Oggi: “Sono curiosa di capire come Barbara D’Urso, che è abituata a fare il capitano, si troverà a gareggiare in mezzo agli altri. O di scoprire il modo in cui troverà Martina Colombari, che è superbella, per infilarsi nel gruppo. Il cast è stupendo, sarebbe bello non vedere quelle rivalità femminili da avanspettacolo”.