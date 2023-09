Scoperte le vere cause della caduta dei capelli e sono molto diverse da quelle ipotizzate sino ad oggi

Una chioma folta è spesso sinonimo di buona salute e bellezza, tuttavia ognuno di noi ha dei periodi dell’anno in cui la perdita di capelli è più consistente: si tratta di un fenomeno naturale ma in alcuni casi può destare preoccupazione

In base alle diverse caratteristiche della propria chioma come lunghezza o tipologia di capello normalmente si possono perdere dai cinquanta ai cento capelli al giorno. La crescita dei capelli è di natura ciclica, caratterizzata da fasi di regressione, come la perdita, e di rigenerazione ovvero di ricrescita.

Ci sono inoltre periodi dell’anno in cui la caduta è più consistente. Il ciclo della vita delle piante ha infatti delle analogie con il ciclo di vita dei capelli: in autunno gli alberi perdono le foglie e anche i capelli cadono in maggior quantità, ciò può essere dovuto a una luminosità più scarsa che va a incidere sugli ormoni e anche sulla crescita dei capelli.

Tuttavia la caduta stagionale di capelli può essere influenzata anche da stress e stanchezza che incidono sulle fluttuazioni ormonali, carenze nutrizionali come la carenza di ferro o vitamine o patologie legate ad esempio a uno scorretto funzionamento della tiroide.

False credenze sulla caduta dei capelli

La caduta dei capelli può dunque essere fisiologica perché legata al normale ciclo di vita del capello, un ciclo naturale che si ripete circa venti volte nell’arco della propria vita, tuttavia se è consistente, duratura e superiore alla crescita di nuovi capelli bisogna senz’altro correre ai ripari per evitare una perdita cospicua che potrebbe causare dei vuoti alla radice.

Sarà inoltre utile sapere, come sostengono in proposito molti dermatologi, che la caduta non è affatto coadiuvata dall’applicazione frequente sui capelli di gel o lacche proprio perché questi prodotti non penetrano nella cute danneggiando il bulbo ma si depositano sulla lunghezza del capello senza indebolirlo.

Non sono neppure i cappelli o il casco per la moto a danneggiare i capelli, anzi, in realtà questi rappresentano una protezione del cuoio capelluto dal sole. Un’altra falsa credenza è quella legata al fatto che i lavaggi frequenti e lo spazzolare spesso i capelli possa renderli fragili, ma in realtà i capelli più a rischio caduta sono quelli sporchi perché attaccati dal sebo, tuttavia è importante scegliere i prodotti più idonei e delicati per i propri capelli.

Il balsamo, inoltre, come spesso si pensa, non appesantisce i capelli ma protegge e rende morbidi i capelli anche grazie ai siliconi che contiene, qualora non si volgiano utilizzare prodotti con siliconi in commercio ne esistono diversi bio che aiutano comunque a rendere i capelli più morbidi e facili da pettinare.

Inoltre, sebbene fumare sia nocivo per la salute, non favorisce in alcun modo la perdita di capelli o l’insorgenza di calvizie e alopecia, infine evitare di usare il phon non sarà utile per evitare di perdere i capelli, anzi, è certamente meglio evitare di lasciarli asciugare all’aria aperta perché la cute bagnata potrebbe favorire la crescita di microorganismi.