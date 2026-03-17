Sclerosanti quando e come si devono fare, le possibili controindicazioni

Le iniezioni sclerosanti sono tra i trattamenti più utilizzati per eliminare capillari e vene varicose, ma è fondamentale sapere quando farle, come funzionano e quali sono le possibili controindicazioni. Il trattamento sclerosante, noto anche come scleroterapia, è una procedura medica utilizzata per trattare capillari visibili e vene varicose. Consiste nell’iniezione di una sostanza specifica all’interno della vena, con l’obiettivo di chiuderla e farla riassorbire nel tempo. È una tecnica ampiamente utilizzata perché non richiede interventi chirurgici e viene eseguita in ambulatorio. Molte persone si chiedono quando è il momento giusto per fare le sclerosanti e come si svolge il trattamento. In genere viene consigliato quando le vene superficiali risultano evidenti o causano fastidio estetico o lieve disagio. Tuttavia, la valutazione …

Le iniezioni sclerosanti sono tra i trattamenti più utilizzati per eliminare capillari e vene varicose, ma è fondamentale sapere quando farle, come funzionano e quali sono le possibili controindicazioni.

Il trattamento sclerosante, noto anche come scleroterapia, è una procedura medica utilizzata per trattare capillari visibili e vene varicose. Consiste nell’iniezione di una sostanza specifica all’interno della vena, con l’obiettivo di chiuderla e farla riassorbire nel tempo. È una tecnica ampiamente utilizzata perché non richiede interventi chirurgici e viene eseguita in ambulatorio.

Molte persone si chiedono quando è il momento giusto per fare le sclerosanti e come si svolge il trattamento. In genere viene consigliato quando le vene superficiali risultano evidenti o causano fastidio estetico o lieve disagio. Tuttavia, la valutazione deve sempre essere fatta da uno specialista, perché non tutte le situazioni sono adatte a questo tipo di procedura.

Quando e come si fanno le sclerosanti

La scleroterapia viene eseguita attraverso micro-iniezioni direttamente nella vena da trattare. La sostanza sclerosante provoca una reazione controllata che porta alla chiusura del vaso sanguigno. Nel tempo, la vena trattata viene riassorbita dall’organismo e diventa meno visibile o scompare completamente.

Il trattamento è generalmente rapido e non richiede anestesia. Dopo la seduta, spesso viene consigliato di indossare calze elastiche a compressione per favorire il risultato e migliorare la circolazione. Il numero di sedute varia in base alla quantità e alla dimensione delle vene da trattare. Il periodo più indicato per sottoporsi alle sclerosanti è spesso quello più fresco dell’anno, perché evitare l’esposizione al sole dopo il trattamento aiuta a ridurre il rischio di macchie cutanee.

Le controindicazioni da conoscere prima del trattamento

Nonostante sia considerata una procedura sicura, la scleroterapia presenta alcune controindicazioni che devono essere valutate attentamente. Il trattamento non è indicato in presenza di alcune patologie della circolazione, infezioni locali o condizioni particolari come gravidanza. Per questo motivo è sempre necessario un consulto medico prima di procedere.

Dopo il trattamento possono comparire alcuni effetti temporanei come arrossamenti, piccoli lividi o una leggera sensazione di fastidio nella zona trattata. In alcuni casi possono verificarsi alterazioni temporanee della pigmentazione della pelle o la comparsa di piccoli capillari visibili. Proprio per questo è importante seguire le indicazioni dello specialista e valutare attentamente benefici e possibili rischi, così da affrontare il trattamento in modo consapevole e adeguato.