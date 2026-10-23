Scherzi di Halloween per bambini fai da te

Halloween è la festa perfetta per organizzare scherzi divertenti, misteriosi e un pizzico spaventosi! Con pochi materiali che abbiamo già in casa possiamo creare sorprese originali per far ridere i bambini e rendere indimenticabile la notte del 31 ottobre. Gli scherzi di Halloween fai da te per bambini sono un modo semplice ed economico per animare una festa in famiglia, un pomeriggio con gli amici oppure una merenda a tema. Non servono travestimenti costosi o decorazioni elaborate: bastano carta, cartoncino, palloncini e tanta fantasia. L’importante è scegliere scherzi divertenti e adatti all’età dei bambini, evitando spaventi eccessivi. Ecco dieci idee facili da realizzare, con tutto l’occorrente e le istruzioni per prepararle passo dopo passo. 1. Il ragno gigante che compare …

Halloween è la festa perfetta per organizzare scherzi divertenti, misteriosi e un pizzico spaventosi! Con pochi materiali che abbiamo già in casa possiamo creare sorprese originali per far ridere i bambini e rendere indimenticabile la notte del 31 ottobre.

Gli scherzi di Halloween fai da te per bambini sono un modo semplice ed economico per animare una festa in famiglia, un pomeriggio con gli amici oppure una merenda a tema. Non servono travestimenti costosi o decorazioni elaborate: bastano carta, cartoncino, palloncini e tanta fantasia.

L’importante è scegliere scherzi divertenti e adatti all’età dei bambini, evitando spaventi eccessivi. Ecco dieci idee facili da realizzare, con tutto l’occorrente e le istruzioni per prepararle passo dopo passo.

1. Il ragno gigante che compare all’improvviso

Uno scherzo classico che farà sorridere gli amanti dei piccoli brividi.

Occorrente

Cartoncino nero

Forbici

Filo di cotone

Nastro adesivo

Come preparare lo scherzo

Disegnate un grande ragno sul cartoncino nero.

Ritagliatelo con attenzione.

Fissate un filo sulla parte superiore.

Appendete il ragno vicino a una porta, lontano dal passaggio.

Fatelo oscillare delicatamente quando arriva un ospite, senza farlo cadere addosso a nessuno.

2. Gli occhi misteriosi nel frigorifero

Una sorpresa buffissima per chi va a cercare qualcosa da mangiare.

Occorrente

Cartoncino bianco

Pennarello nero

Nastro adesivo di carta

Come preparare lo scherzo

Disegnate tante coppie di occhi di dimensioni differenti.

Ritagliatele e colorate le pupille.

Fissatele sui contenitori chiusi presenti nel frigorifero.

Quando qualcuno aprirà lo sportello, troverà tanti occhi buffi che lo osservano.

3. Il fantasma nascosto dietro la porta

Uno scherzo semplice e scenografico, perfetto per una festa di Halloween.

Occorrente

Un foglio grande di carta bianca

Cartoncino nero

Nastro adesivo

Come preparare lo scherzo

Disegnate e ritagliate una grande sagoma di fantasma.

Applicate occhi e bocca realizzati con il cartoncino nero.

Fissate la sagoma sulla parete dietro una porta.

Lasciate la porta socchiusa per nascondere la decorazione.

Quando verrà aperta, apparirà il simpatico fantasma.

4. La scatola misteriosa di Halloween

Un gioco sensoriale divertente che farà lavorare la fantasia.

Occorrente

Una scatola di cartone

Un contenitore pulito

Spaghetti cotti e raffreddati

Un panno per coprire l’apertura

Come preparare lo scherzo

Realizzate un’apertura abbastanza grande sulla scatola.

Inserite all’interno il contenitore con gli spaghetti freddi.

Coprite l’apertura con un panno morbido.

Invitate i bambini a infilare una mano e indovinare cosa stanno toccando.

Rivelate che i misteriosi vermetti sono semplicemente spaghetti!

5. I palloncini mostruosi

Una decorazione divertente che nasconde una simpatica sorpresa.

Occorrente

Palloncini arancioni e bianchi

Pennarello adatto ai palloncini

Cartoncini con messaggi divertenti

Come preparare lo scherzo

Gonfiate i palloncini senza riempirli eccessivamente.

Disegnate facce di zucche, fantasmi e mostriciattoli.

Scrivete sui cartoncini frasi buffe come “Sei stato stregato!”.

Disponete i palloncini in una stanza insieme ai messaggi.

Invitate i bambini a scoprire quale mostriciattolo custodisce il messaggio più divertente.

6. La porta trasformata in mostro

Un’idea facilissima per sorprendere gli ospiti appena arrivano.

Occorrente

Cartoncini colorati

Forbici

Nastro adesivo rimovibile

Come preparare lo scherzo

Ritagliate due grandi occhi e una bocca con denti appuntiti.

Applicateli sulla porta di una stanza.

Aggiungete sopracciglia e capelli mostruosi.

Invitate gli ospiti a entrare nella stanza del mostro.

Fate trovare all’interno un piccolo premio o una caramella.

7. Il messaggio segreto dello scheletro

Uno scherzo che diventa una piccola caccia al tesoro.

Occorrente

Fogli di carta

Pennarelli

Una busta

Un piccolo premio

Come preparare lo scherzo

Scrivete un messaggio firmato da uno scheletro immaginario.

Inserite nella busta un indizio per trovare un tesoro.

Nascondete altri due o tre indizi in punti facilmente accessibili.

Invitate i bambini a seguire il percorso.

Alla fine fate trovare un piccolo premio di Halloween.

8. Le impronte del mostro sul pavimento

Perfetto per trasformare il corridoio in un luogo misterioso.

Occorrente

Cartoncino verde o nero

Matita

Forbici

Nastro adesivo rimovibile

Come preparare lo scherzo

Disegnate grandi impronte con tre dita.

Ritagliatele accuratamente.

Fissatele sul pavimento senza creare ostacoli o superfici scivolose.

Realizzate un percorso che conduca a una stanza.

Fate trovare alla fine un peluche mostruoso o una zucca sorridente.

9. I bicchieri con le facce da mostro

Una sorpresa simpatica per la merenda di Halloween.

Occorrente

Bicchieri trasparenti

Cartoncino nero

Nastro adesivo

Una bevanda colorata

Come preparare lo scherzo

Ritagliate occhi, nasi e bocche mostruose.

Applicateli all’esterno dei bicchieri.

Riempite i bicchieri con una bevanda adatta ai bambini.

Disponeteli sul tavolo della merenda.

Invitate ogni bambino a scegliere il mostriciattolo più simpatico.

10. Il finto invito della strega

Uno scherzo originale che può diventare il momento più divertente della festa.

Occorrente

Cartoncino viola

Pennarello nero

Una busta

Piccoli dolcetti confezionati

Come preparare lo scherzo

Scrivete un invito misterioso firmato dalla strega di Halloween.

Chiedete ai bambini di pronunciare una formula magica buffa.

Nascondete una scatola con piccoli dolcetti.

Quando tutti avranno pronunciato la formula, mostrate la scatola.

Distribuite i premi e dichiarate riuscito l’incantesimo.

Come organizzare scherzi di Halloween sicuri per i bambini

Prima di organizzare qualsiasi scherzo, considerate sempre l’età e la sensibilità dei partecipanti. Evitate maschere eccessivamente spaventose, rumori improvvisi molto forti e situazioni che potrebbero provocare paura o pianto.

Non utilizzate oggetti taglienti, fiamme libere, sostanze irritanti oppure scherzi che comportino il rischio di cadute. I bambini piccoli devono essere sempre supervisionati da un adulto, soprattutto quando si utilizzano forbici, palloncini o materiali di piccole dimensioni.

Gli scherzi di Halloween fai da te più riusciti sono quelli che fanno ridere tutti. Con materiali semplici, un pizzico di mistero e tanta creatività, potrete organizzare una festa indimenticabile, piena di sorprese e divertimento per grandi e piccini.