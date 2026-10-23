La creatina come assumerla e quando. Gli effetti che non conosci

La creatina è uno degli integratori più studiati, ma non serve soltanto a chi frequenta la palestra. Scopriamo come assumerla, qual è il momento migliore della giornata e quali effetti può avere sui muscoli, sul peso e persino sulle funzioni cognitive. La creatina è una sostanza naturalmente presente nell’organismo, prodotta principalmente a partire da alcuni amminoacidi. Si trova anche in alimenti come carne e pesce e svolge un ruolo importante nella produzione di energia, soprattutto durante gli sforzi fisici brevi e intensi. Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse verso i benefici della creatina anche al di fuori dell’attività sportiva. Tuttavia, per utilizzarla correttamente è fondamentale conoscere dosaggi, modalità di assunzione, possibili effetti collaterali e situazioni nelle quali è necessario consultare …

La creatina è uno degli integratori più studiati, ma non serve soltanto a chi frequenta la palestra. Scopriamo come assumerla, qual è il momento migliore della giornata e quali effetti può avere sui muscoli, sul peso e persino sulle funzioni cognitive.

La creatina è una sostanza naturalmente presente nell’organismo, prodotta principalmente a partire da alcuni amminoacidi. Si trova anche in alimenti come carne e pesce e svolge un ruolo importante nella produzione di energia, soprattutto durante gli sforzi fisici brevi e intensi.

Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse verso i benefici della creatina anche al di fuori dell’attività sportiva. Tuttavia, per utilizzarla correttamente è fondamentale conoscere dosaggi, modalità di assunzione, possibili effetti collaterali e situazioni nelle quali è necessario consultare un medico.

Come assumere la creatina e quanta prenderne

La forma più studiata è la creatina monoidrato. Negli adulti sani, i protocolli utilizzati nella ricerca prevedono generalmente 3-5 grammi al giorno. La quantità appropriata dipende comunque dalle caratteristiche individuali e dagli obiettivi.

Come assumerla correttamente

Scegliete preferibilmente creatina monoidrato, la forma maggiormente studiata.

Seguite il dosaggio riportato sull’etichetta e le indicazioni di un professionista sanitario.

La creatina in polvere può essere mescolata con acqua o una bevanda.

Può essere assunta durante un pasto per favorire la regolarità dell’assunzione.

Mantenete una normale e adeguata idratazione durante la giornata.

Evitate di aumentare autonomamente le dosi pensando di ottenere risultati più rapidi.

Quando prendere la creatina: mattina o sera?

Una delle domande più frequenti riguarda il momento migliore per assumere la creatina. In realtà, non esistono prove solide che dimostrino la superiorità della mattina rispetto alla sera.

La creatina agisce aumentando progressivamente le riserve muscolari. Per questo motivo conta soprattutto la regolarità dell’assunzione, più che l’orario preciso.

Chi si allena può prenderla prima o dopo l’attività fisica, mentre nei giorni di riposo può assumerla durante un normale pasto.

Dopo quanto tempo fa effetto la creatina?

La creatina non agisce come uno stimolante immediato. Con un’assunzione quotidiana di 3-5 grammi, le riserve muscolari aumentano progressivamente nell’arco di circa 3-4 settimane.

Esistono anche protocolli con una fase iniziale di carico, ma non sono indispensabili e possono aumentare i disturbi gastrointestinali. È preferibile valutarli con un professionista qualificato.

Gli effetti della creatina sui muscoli

Il beneficio più documentato riguarda il miglioramento delle prestazioni durante esercizi brevi e intensi, come sollevamento pesi, sprint e attività che richiedono sforzi ripetuti.

Associata a un allenamento adeguato, la creatina può contribuire ad aumentare forza e massa magra. Non costruisce però muscoli automaticamente: alimentazione, esercizio e recupero rimangono fondamentali.

Creatina e cervello: un effetto poco conosciuto

La creatina partecipa anche al metabolismo energetico delle cellule cerebrali. Alcuni studi stanno valutando i suoi possibili effetti sulla memoria, sull’attenzione e sull’affaticamento mentale.

I risultati sono ancora preliminari e non uniformi. Non è quindi corretto considerare la creatina un rimedio dimostrato per migliorare la memoria o curare problemi cognitivi.

La creatina fa ingrassare?

Durante le prime settimane alcune persone possono notare un aumento del peso corporeo. Questo fenomeno è spesso legato alla maggiore quantità di acqua trattenuta all’interno delle cellule muscolari.

Non significa necessariamente aver accumulato grasso. L’entità dell’aumento varia da persona a persona e tende a stabilizzarsi.

Creatina e invecchiamento muscolare

Un altro ambito interessante riguarda il mantenimento della forza con l’avanzare dell’età. Alcune ricerche suggeriscono che la creatina, associata all’allenamento di resistenza, possa contribuire a migliorare determinati parametri muscolari negli adulti più anziani.

Non rappresenta però una terapia contro l’invecchiamento e non sostituisce l’attività fisica regolare.

Quali sono gli effetti collaterali della creatina?

Negli adulti sani la creatina monoidrato, utilizzata alle dosi studiate, presenta generalmente un buon profilo di sicurezza. Possono comunque verificarsi alcuni effetti indesiderati.

Gonfiore addominale.

Nausea o fastidio gastrointestinale.

Diarrea, soprattutto con dosi elevate assunte insieme.

Aumento del peso legato all’acqua muscolare.

Gli studi disponibili non mostrano un danno renale sistematico negli adulti sani che assumono dosi appropriate. Tuttavia, chi presenta malattie renali deve evitare l’autosomministrazione e chiedere una valutazione medica.

La creatina fa cadere i capelli?

Non esistono attualmente prove cliniche convincenti che dimostrino un rapporto diretto tra assunzione di creatina e perdita dei capelli.

La preoccupazione deriva soprattutto da ipotesi legate ad alcuni ormoni, ma le ricerche non hanno confermato che l’integratore provochi calvizie.

Chi dovrebbe evitare la creatina?

Prima di assumere creatina è importante consultare un medico in presenza di malattie renali, durante gravidanza e allattamento, in età minorile oppure quando si assumono farmaci che possono influenzare la funzione renale.

È opportuno informare il medico dell’assunzione anche prima degli esami del sangue, perché la creatina può influenzare i valori di creatinina senza indicare necessariamente un danno renale.

Creatina: vale davvero la pena assumerla?

La creatina può essere utile soprattutto per chi pratica attività fisiche intense e ripetute. I benefici sulla forza sono ben documentati, mentre quelli relativi a memoria, cervello e invecchiamento richiedono ulteriori conferme.

Il segreto è utilizzarla con consapevolezza, senza aspettarsi risultati miracolosi. La creatina non sostituisce una dieta equilibrata, il movimento e il riposo. Conoscere i suoi effetti e confrontarsi con un professionista sanitario permette di valutare se l’integrazione sia davvero adatta alle proprie esigenze.