Maschere di Halloween fai date, come si creano di bellissime

Halloween si avvicina e non serve spendere una fortuna per avere un travestimento originale. Con cartoncino, stoffa, colla e materiali riciclati si possono creare bellissime maschere di Halloween fai da te, perfette per bambini e adulti. Le maschere di Halloween fatte in casa sono un’idea creativa, economica e divertente. Bastano pochi materiali, spesso già disponibili in casa, per realizzare travestimenti spaventosi oppure simpatici e colorati. Che si tratti di una festa in maschera, di una recita scolastica o del tradizionale dolcetto o scherzetto, ecco 5 idee per creare maschere di Halloween bellissime, con materiali semplici e procedimenti facili da seguire. 1. Maschera da strega con cartoncino Un grande classico di Halloween, ideale per chi ama i travestimenti misteriosi. Materiali necessari …

Halloween si avvicina e non serve spendere una fortuna per avere un travestimento originale. Con cartoncino, stoffa, colla e materiali riciclati si possono creare bellissime maschere di Halloween fai da te, perfette per bambini e adulti.

Le maschere di Halloween fatte in casa sono un’idea creativa, economica e divertente. Bastano pochi materiali, spesso già disponibili in casa, per realizzare travestimenti spaventosi oppure simpatici e colorati.

Che si tratti di una festa in maschera, di una recita scolastica o del tradizionale dolcetto o scherzetto, ecco 5 idee per creare maschere di Halloween bellissime, con materiali semplici e procedimenti facili da seguire.

1. Maschera da strega con cartoncino

Un grande classico di Halloween, ideale per chi ama i travestimenti misteriosi.

Materiali necessari

Cartoncino verde e nero

Forbici con punta arrotondata

Colla stick

Pennarello nero

Elastico morbido

Procedimento passo passo

Disegnate sul cartoncino verde la sagoma di un viso da strega. Ritagliate la maschera e praticate due aperture per gli occhi. Con il cartoncino nero create sopracciglia e dettagli decorativi. Disegnate un naso pronunciato e qualche verruca con il pennarello. Fissate un elastico ai lati oppure un bastoncino per tenerla davanti al viso.

2. Maschera da zucca spaventosa

La zucca è il simbolo di Halloween e questa maschera è facilissima da realizzare.

Materiali necessari

Cartoncino arancione

Cartoncino verde

Pennarello nero

Forbici

Colla ed elastico

Procedimento passo passo

Disegnate una grande zucca sul cartoncino arancione. Ritagliate la sagoma e realizzate le aperture per gli occhi. Disegnate un sorriso mostruoso con denti appuntiti. Aggiungete un piccolo gambo verde sulla parte superiore. Applicate l’elastico per indossare la maschera.

3. Maschera da pipistrello con materiali riciclati

Una soluzione originale per riutilizzare vecchie confezioni di cartone.

Materiali necessari

Cartone sottile recuperato

Colore nero atossico

Pennello

Forbici

Elastico

Procedimento passo passo

Disegnate sul cartone una sagoma con ali appuntite. Ritagliate la maschera e aprite i fori per gli occhi. Colorate tutto di nero e lasciate asciugare. Aggiungete piccoli dettagli grigi o argentati. Fissate l’elastico e controllate che la maschera sia comoda.

4. Maschera da fantasma con un piatto di carta

Un lavoretto veloce, perfetto anche per i bambini.

Materiali necessari

1 piatto di carta bianco

Cartoncino nero

Colla

Forbici

Bastoncino di legno con estremità arrotondata

Procedimento passo passo

Utilizzate il piatto come base della maschera. Disegnate e ritagliate due aperture per gli occhi. Realizzate una grande bocca spaventosa con il cartoncino nero. Incollate la bocca sulla parte inferiore del piatto. Fissate il bastoncino sul retro per sostenere la maschera davanti al viso.

5. Maschera da gatto nero per Halloween

Elegante, misteriosa e facilissima da personalizzare con brillantini e decorazioni.

Materiali necessari

Cartoncino nero

Cartoncino rosa

Matita bianca

Colla

Forbici ed elastico

Procedimento passo passo

Disegnate una maschera con due grandi orecchie appuntite. Ritagliate la sagoma e realizzate le aperture per gli occhi. Aggiungete piccoli triangoli rosa all’interno delle orecchie. Disegnate nasino e baffi con una matita bianca. Applicate l’elastico e decorate a piacere.

I consigli per realizzare maschere di Halloween perfette

Per ottenere delle maschere fai da te belle e resistenti, scegliete cartoncini abbastanza spessi ma leggeri. Prima di decorare, misurate sempre la distanza tra gli occhi per garantire una buona visibilità.

Se preparate le maschere insieme ai bambini, utilizzate materiali atossici, colle adatte alla loro età e forbici sicure, sempre con la supervisione di un adulto. Evitate decorazioni appuntite e assicuratevi che naso e bocca rimangano liberi.

Il bello di queste creazioni è che possono essere personalizzate con stoffe avanzate, nastri, colori e piccoli ritagli di carta. Realizzare maschere di Halloween con materiali riciclati permette di risparmiare, ridurre gli sprechi e trascorrere qualche ora all’insegna della creatività. Il risultato sarà un travestimento originale, unico e realizzato interamente con le proprie mani.