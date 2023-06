Scelta delle tende: colori, tipologia, fantasia, cosa sapere per non sbagliare

Scegliere le tende è tutto un gioco d’abbinamento: per capire su quali puntare ci sono tanti elementi di cui tener conto, come il colore e il tessuto.

Le tende sono un complemento d’arredo molto spesso sottovalutato ma importantissimo per definire al meglio l’ambiente domestico. Non si tratta soltanto di un accessorio per garantire più privacy o per schermare la casa dal sole. Il giusto abbinamento tra colore, tessuto e fantasia può rendere una tenda quel quid in più che mancava alla stanza. Essendo inoltre molto personalizzabili, utilizzare delle tende in casa può essere un modo per dare il proprio tocco personale all’ambiente, dando libero sfogo alla creatività.

Non siate tirchi al momento della scelta: un tendaggio di qualità salterà subito all’occhio e l’effetto finale varrà ogni centesimo speso. Dato che il risparmio non è il nostro primo obbiettivo, dobbiamo saper fare una scelta oculata sul tipo di tenda che vogliamo utilizzare. Non tutti i modelli e i colori sono adatti ad ogni stanza dell’abitazione, così come è da tenere in considerazione l’arredamento e le tonalità delle singole camere.

Gli aspetti da valutare nella scelta delle tende

Iniziamo la scelta partendo dalla tipologia. Tra le tante ricordiamo le tende a rullo, a pannello o con drappo, quelle più comunemente utilizzate. Una volta trovato il modello giusto, dobbiamo ricordare delle regole basilari per la scelta del colore. Ad esempio sappiamo che le tonalità scure tendono a rendere lo spazio visibilmente più piccolo e succede così anche con le tende.

Dunque se vogliamo valorizzare una stanza di dimensione limitata e con poche finestre dovremo sicuramente scegliere delle tende dal tessuto chiaro e leggero, non per questo rinunciando ai colori (pensiamo alle tonalità pastello, ad esempio). Se al contrario la stanza è molto ampia, possiamo concederci un tendaggio più scuro che, nel caso in cui ci siano anche ampie finestre, servirà a garantire un po’ di privacy quando serve.

La tonalità del colore – che il tessuto sia a fantasia o meno – è un secondo elemento apparentemente di poca importanza ma che può donare carattere all’ambiente. Sappiamo che i colori si dividono in toni caldi e freddi, che danno rispettivamente una sensazione di accoglienza o freddezza. Ad esempio per una casa al mare è meglio non utilizzare toni di colore caldi, così come in una in montagna non possiamo utilizzare toni freddi.

Infine il colore principale della tenda deve sempre richiamare quello di un altro complemento d’arredo nella stanza, come il divano o il tappeto. Se l’ambiente è già troppo colorato, meglio optare per tessuti a tinta unita o dalle fantasia semplici come le righe, così da non rendere troppo caotico l’ambiente.