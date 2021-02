Le migliori carte da parati per decorare la casa

Una soluzione semplice e moderna per poter arredare la casa senza riempirla di mobili è puntare sulla decorazione dei muri. Oltre al colore della tinteggiatura, però, ci sono altre possibilità, come la carta da parati.

Per molti anni è stata considerata vecchia e poco pratica, ma grazie alle tecniche e ai materiali innovativi utilizzati oggi è diventata una soluzione pratica e di grande impatto.

Perché scegliere (o non scegliere) la carta da parati

Ovviamente, la carta da parati ha i suoi pro e contro. Non è adatta a tutti gli ambienti. I vantaggi, oltre ovviamente alla capacità decorativa, sono la possibilità di personalizzazione. Molte aziende, infatti, offrono la possibilità di stampare il proprio pattern o immagine preferita, creando una carta da parati unica.

Foto Wallpepper

Grazie all’utilizzo di materiali speciali, può essere fonoassorbente, oltre a proteggere i muri, mascherando anche piccole imperfezioni in caso di vecchie costruzioni. Non ha bisogno di essere rinfrescata spesso, come la tinteggiatura, perché dura a lungo.

Di contro, proprio la durata ci obbliga a scegliere qualcosa che vogliamo a lungo, senza la possibilità di cambiare spesso (a meno che non si voglia incorrere in costi eccessivi). La protezione dei muri implica che, in caso di incidenti, si rovini proprio la carta da parati, che è però difficilmente riparabile.

Richiede anche che la posa venga fatta da un esperto, per risultati ottimali, e non può essere fatta da sé.

Foto Fischbacher

Le caratteristiche da ricercare

Se decidiamo di applicare la carta da parati è bene che sia un prodotto di buona qualità. Per esserne sicuri, dovrebbe avere alcune caratteristiche essenziali: essere ignifuga, avere uno spessore consistente, essere idrorepellente (nel caso venga posata in ambienti umidi soprattutto, come bagno e cucina), inodore e possibilmente ecologica, resistente agli urti e anti giallo.

I materiali utilizzati

Non esiste un solo tipo di carta da parati, ma viene prodotta in diversi materiali, ognuno con le proprie caratteristiche.

Foto Muralwalpaper

La carta da parati in vinile è ottima per pareti e soffitti interni per via della sua trama leggera ma resistente. È ottima per una stampa decorativa.

C’è poi il wallcovering, in lamina metallica, che viene utilizzato per donare riflessi cangianti metallici o che ricordino la seta alle pareti. Anche questa è perfetta per gli interni e dona una texture molto tattile.

Per l’isolamento acustico, il vinile a doppio passaggio è il materiale ideale, perché formato da strati differenziati.

La carta da parati in fibra di vetro, invece, è perfetta se si cerca un materiale idrorepellente.

Foto Wallpepper

I prezzi della carta da parati

Il prezzo varia molto in base al materiale, alla posa e alla stampa, ma per un prodotto di qualità di parte dai 90€ al metroquadro, per arrivare alla più costosa (in fibra di vetro) introno ai 130 €/mq + IVA, posa esclusa.

Le migliori carte da parati per decorare alla casa

Veniamo ora ai marchi, i migliori in commercio sono Wall&Decò, Glamora, Inkiostro Bianco, Tecnografica, Cole&Son, Christian Fischbacher, Elitis, Creativespace, Wallpepper, London Art, Murals Wallpaper e Instabile Lab.