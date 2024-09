Scarafaggi in casa, occhio alle “tracce”: se le trovi negli angoli è già troppo tardi

Il clima caldo porta con sé anche l’arrivo di molti sgraditi insetti. Se pensiamo che c’è anche chi li mangia, molti altri solo alla vista, scappano a gambe levate. In effetti, al di là del fatto che alcuni siano innocui possono generare un senso di ribrezzo nel momento in cui ce li ritroviamo in giro per casa.

Ragni, zanzare, cavallette, millepiedi e ovviamente gli scarafaggi, un classico intramontabile dell’estate. Chi ha un giardino davanti casa ne sa qualcosa, questi insetti infatti si intrufolano come ospiti indesiderati non causando spesso anche qualche spavento per chi non li ama particolarmente.

Fondamentale è osservare se ci sono tracce in casa, soprattutto negli angoli. Se si trovano è già troppo tardi, potrebbe esserci già un’infestazione in atto. Scopriamo subito i segnali inequivocabili.

Attenzione a queste tracce sugli angoli: possono essere la spia degli scarafaggi

D’estate è facile incorrere in un’infestazione di blatte o scarafaggi in casa. Sono insetti notturni che amano gli ambienti caldi e umidi ed escono allo scoperto soprattutto di notte alla ricerca di cibo, acqua e riparo. Per questo è più facile trovarli durante la stagione calda.

Possono entrare in casa da crepe, fessure o anche dalle tubature, quindi è difficile sfuggire alle blatte. Per evitare di incorrere in questi fastidiosi insetti è importante tenere la casa pulita. Eliminare i residui di cibo come briciole, o resti sparsi in giro per casa. Ma anche buttare spesso i rifiuti organici così che non siano attratti dagli odori. Togliere anche l’acqua stagnante. Tutto ciò attira infatti le blatte. Esistono anche dei rimedi naturali per tenerle lontane.

Alcune volte capita di accorgersi della loro presenza, quando ormai è già troppo tardi. Tra i segni inequivocabili che dobbiamo tenere d’occhio ci sono gli escrementi delle blatte. Ebbene sì, niente di più spiacevole da controllare, ma tant’è, essi sono indicatori sicuri della loro presenza.

Le blatte infatti producono degli escrementi che ricordano dei chicchi di caffè e spesso si trovano negli angoli nascosti della casa, ecco perché è bene andare a controllare dietro mobili e nelle fessure. Se notiamo qualcosa del genere dovremo procedere ad una bella disinfestazione perché significa che gli scarafaggi già sono arrivati in casa.

Un’altra traccia sono le uova di blatta. Esse si riproducono deponendo le ooteche, ovvero uova in capsule rigide di colore marrone o nero. Sicuramente trovarle è un segno inequivocabile.

Inoltre, se osserviamo tracce di unto nei muri, potrebbe essere la segnalazione del passaggio delle blatte in casa, e poi non dimentichiamo che il loro ciclo di vita è abbastanza breve, quindi potremmo trovare insetti morti.