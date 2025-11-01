Scaldati con stile | cioccolata calda si, ma bianca e ti consoli!

Cioccolata calda bianca: stasera ti scaldi con stile, mai provata così? Non t’immagini che bontà, provare per credere!

Hai presente quelle giornate fredde in cui ti sembra di non riuscire a scaldarti nemmeno con la coperta più spessa del mondo? Quelle in cui tutto quello che vuoi è qualcosa di goloso e caldo tra le mani? Ecco, la cioccolata calda bianca è proprio quello che fa per te. Una tazza che profuma di vaniglia e cioccolato, super cremosa al punto giusto, e che ti riscalda come una sciarpa calda. Fidati, una volta che la provi ti dimenticherai pure di quella classica.

L’ho scoperta un po’ per caso, sai? Adoro il cioccolato bianco e mi sono detta che dovevo assolutamente provare a farci anche la cioccolata calda! Beh, è stato amore al primo sorso, qualcosa che mi sono pentita di non aver provato prima! È diversa dalla classica cioccolata scura perché è più dolce, più vellutata e con un gusto delicato che consola per davvero. E poi è così elegante che sembra fatta apposta per i momenti speciali, quelli in cui vuoi stupire i tuoi amici con stile.

Cioccolata calda bianca: la versione più gusto per gli amanti del cioccolato bianco!

E poi c’è da dire che si prepara in un attimo e con pochissimi ingredienti. Parliamo infatti di latte, cioccolato bianco, un po’ di zucchero e un cucchiaio di amido per darle quella consistenza irresistibile. Ti basta poi accendere il fuoco e in 10 minuti appena è già pronta. Quindi dai, tira fuori le tazze più belle che hai e prepara la cioccolata calda bianca più buona che ci sia. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Ingredienti per la Cioccolata calda bianca

Per 4 persone

80 g di cioccolato bianco

30 g di zucchero

750 ml di latte intero

30 g di amido di mais

Come si prepara la Cioccolata calda bianca