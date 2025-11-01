Scaldati con stile | cioccolata calda si, ma bianca e ti consoli!

Cioccolata calda bianca: stasera ti scaldi con stile, mai provata così? Non t’immagini che bontà, provare per credere!
Hai presente quelle giornate fredde in cui ti sembra di non riuscire a scaldarti nemmeno con la coperta più spessa del mondo? Quelle in cui tutto quello che vuoi è qualcosa di goloso e caldo tra le mani? Ecco, la cioccolata calda bianca è proprio quello che fa per te. Una tazza che profuma di vaniglia e cioccolato, super cremosa al punto giusto, e che ti riscalda come una sciarpa calda. Fidati, una volta che la provi ti dimenticherai pure di quella classica.
L’ho scoperta un po’ per caso, sai? Adoro il cioccolato bianco e mi sono detta che dovevo assolutamente provare a farci anche la cioccolata calda! Beh, è stato amore al primo sorso, qualcosa che mi sono pentita di non aver provato prima! È diversa dalla classica cioccolata scura perché è più dolce, più vellutata e con un gusto delicato che consola per davvero. E poi è così elegante che sembra fatta apposta per i momenti speciali, quelli in cui vuoi stupire i tuoi amici con stile.
Cioccolata calda bianca: la versione più gusto per gli amanti del cioccolato bianco!
E poi c’è da dire che si prepara in un attimo e con pochissimi ingredienti. Parliamo infatti di latte, cioccolato bianco, un po’ di zucchero e un cucchiaio di amido per darle quella consistenza irresistibile. Ti basta poi accendere il fuoco e in 10 minuti appena è già pronta. Quindi dai, tira fuori le tazze più belle che hai e prepara la cioccolata calda bianca più buona che ci sia. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 10 minuti
Ingredienti per la Cioccolata calda bianca
Per 4 persone
- 80 g di cioccolato bianco
- 30 g di zucchero
- 750 ml di latte intero
- 30 g di amido di mais
Come si prepara la Cioccolata calda bianca
- Versa il latte in un pentolino e tienine da parte un bicchiere. Scalda il resto a fiamma bassa, senza farlo bollire, giusto il tempo di farlo riscaldare per bene ma non troppo, dopodiché più aggiungere il cioccolato bianco tagliato a pezzetti. Mescola con una frusta o un cucchiaio di legno finché si scioglie del tutto.
- Nel bicchiere di latte che hai tenuto da parte sciogli l’amido di mais, cercando di non lasciare grumi. Poi versalo nel pentolino, sempre mescolando e aggiungi anche lo zucchero, continuando a girare con calma. Vedrai che piano piano la cioccolata inizierà ad addensarsi, diventando liscia, lucida ed irresistibile.
- Quando vedi che la tua cioccolata calda bianca diventa morbida e cremosa al punto giusto, puoi spegnere i fornelli e versarla subito nelle tazze. Mi raccomando, gustala calda, appena fatta, aggiungendo se ti piace, un ciuffo di panna montata, qualche scaglia di cioccolato bianco o anche solo un pizzico di cannella per un tocco profumato. Ti giuro, che è talmente buona, che anche semplice è una meraviglia, provare per credere. E se ti è piaciuta questa delizia in tazza, prova anche la mousse al cioccolato, che è sempre una goduria cremosa e veloce da fare, un’altra idea perfetta tutto l’anno.