Scadenze fiscali modello 730 precompilato e modello Redditi, il calendario completo

Per ogni contribuente è fondamentale poter avere contezza del calendario delle date importanti per la certificazione dei redditi, l’accesso al modello 730, il pagamento delle imposte (per il 730 e il modello Redditi) e la trasmissione della dichiarazione. Il calendario 2025 è partito ad aprile e si conclude a dicembre.

Il modello 730 è in genere più semplice e veloce, ed è destinato a lavoratori dipendenti e pensionati, con rimborsi immediati in busta paga. Si può presentare online, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso un CAF o un commercialista o da un datore di lavoro nelle vesti di sostituto d’imposta.

Invece, il modello Redditi va sfruttato da chi ha redditi da impresa o un lavoro autonomo. Tale modello ha scadenze più flessibili per sia per le correzioni che per i pagamenti. Si può presentare online, tramite il software RedditiOnLine PF dell’Agenzia delle Entrate, o tramite CAF o commercialista.

Il 30 aprile è stata la data per aver accesso alla dichiarazione precompilata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Dal 15 maggio i contribuenti hanno avuto la possibilità di accettare, modificare e inviare il modello 730 precompilato. Riguardo agli appuntamenti ancora in sospeso, la prima data da segnalare è quella del 20 giugno corrispondente all’ultimo giorno per annullare il 730 già inviato.

Presentazione e pagamenti del modello 730 e del modello Redditi: il calendario

Il 30 giugno arriva la scadenza per il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte per chi presenta il modello Redditi. Dopo l’estate, il 30 settembre 2025 scatterà il termine ultimo per la presentazione del modello 730 precompilato. Poi il 31 ottobre ci sarà la scadenza per la presentazione del modello Redditi precompilato e per le eventuali correzioni del 730.

Le ultime due dati utili sono quelle del 10 novembre e del primo dicembre. A novembre ci sarà l’ultimo giorno per presentare il 730 correttivo di tipo 2. Infine, il primo dicembre 2025 scatta la scadenza per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte.

Per l’accesso al precompilato, la data per il 730 e il modello Redditi è uguale: è il 30 aprile. La prima differenza arriva per l’invio della dichiarazione. Per il 730 precompilato la scadenza è il 30 settembre; il modello Redditi deve essere invece inviato entro il 31 ottobre. Per il pagamento imposte, l’ultima data utile per il modello 730 è il 30 giugno.

Poi, per il modello Redditi, la scadenza è il 21 luglio (prorogata). Le correzione per il 730, come accennato, possono essere fatte entro il 10 novembre. Per il modello Redditi, il correttivo può essere fatto entro il 31 ottobre. L’ultimo termine per modifiche, che vale solo per il modello Redditi, è il 29 gennaio 2026 (il cosiddetto tardivo).