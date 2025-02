Sauté di cozze irresistibile: scopri la ricetta segreta che farà impazzire tutti e che devi provare subito

Se sei in cerca di un piatto gustoso, la ricetta del sauté di cozze è l’ideale. Facile e veloce da preparare, è gustosissima e può essere preparata in molti modi.

Frutti di mare tra i più amati, le cozze sono un piatto che sa come conquistare ogni palato con il suo sapore fresco e intenso. Se vuoi, quindi, preparare un piatto speciale che possa sorprendere i tuoi ospiti o, magari, coccolarti un po’ con una cena speciale, sappi che il sauté di cozze è ciò che fa al caso tuo.

Scelta perfetta, questa ricetta è unica. Come preparare questo delizioso piatto, adatto a una cena in famiglia o tra amici? Scopriamo la ricetta segreta del sauté di cozze irresistibile che farà impazzire tutti e che devi provare subito.

La ricetta del sauté di cozze in bianco, facile e veloce da preparare

La ricetta del sauté di cozze in bianco è facile e veloce da preparare. Si tratta di antipasto o secondo piatto, tipico della tradizione culinaria italiana. Com’è intuibile dal nome, “sauté” deriva dal francese e indica il metodo di cottura che viene utilizzato soprattutto con cozze e vongole. Queste vengono, infatti, fatte saltare in padella a fuoco vivo. Si tratta di un piatto delicato e gustoso al tempo stesso, che prevede l’utilizzo del vino bianco. Servono davvero pochi ingredienti. Non dimenticare, inoltre, di pulire i gusci delle cozze prima di cucinarle. La preparazione del sauté di cozze è molto facile e il tempo richiesto è di appena quindici minuti, mentre la cottura sei minuti. Ecco gli ingredienti per due persone.

Ingredienti:

Mezzo bicchiere di vino bianco

500 grammi di cozze

Prezzemolo q.b.

4 spicchi di aglio

1 pizzico di sale

Pepe nero q.b.

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

Peperoncino in polvere q.b.

Preparazione:

Inizia sbucciando l’aglio da tritare in modo fine. Lava il prezzemolo e sminuzzalo, ovviamente eliminando i gambi. Lava anche le cozze sotto l’acqua corrente, con una paglietta e un coltello per raschiare la superficie così da eliminare le impurità presenti. Elimina, quindi, la barbina e, in una pentola o in una padella, scalda l’olio. Qui, aggiungi anche olio, pepe e peperoncino per rendere il tutto più gustoso. Aggiungi le cozze e copri con un coperchio, facendo cuocere per circa tre minuti a fiamma alta. Sfuma, quindi, con del vino bianco, facendo insaporire per altri tre minuti circa senza il coperchio. Per concludere, aggiungi il prezzemolo. Servi, quindi, le cozze ben calde!

Questa ricetta può essere gustata con del pane che sia, leggermente, tostato. Ovviamente, potresti preparare anche una ricetta di sauté di cozze al pomodoro, sauté di cozze e vongole al pomodoro o sauté di cozze e vongole in bianco, a seconda dei tuoi gusti. Scopri anche la ricetta delle cozze gratinate e la ricetta delle cozze piccanti.