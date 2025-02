Sanremo, Ascierto contro Carlo Conti: “Lancia un messaggio sbagliato”

Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie innovative dell’Istituto Pascale di Napoli, ha avuto parole critiche contro Carlo Conti, intervenendo al talk ‘La prevenzione in dieci note’ – organizzato presso Casa Sanremo dal ministero della Salute in collaborazione con la Rai e la Direzione artistica del Festival.

Lo scorso giovedì 13 febbraio il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha partecipato insieme ad altri ospiti al talk show a Casa Sanremo, condotto da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi. Durante l’appuntamento Ascierto ha ha lanciato un monito al direttore artistico e conduttore della 75esima edizione della kermesse, Carlo Conti, famoso per la sua perenne abbronzatura.

Perché Ascierto ha criticato Carlo Conti al talk ‘La prevenzione in dieci note’

È partita da Sanremo la nuova campagna per promuovere la prevenzione oncologica cono il talk show dal titolo “La prevenzione in dieci note“. L’incontro organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con la RAI, è stato l’occasione per il lancio della campagna con cui si invitano gli italiani a seguire dieci semplici regole per prevenire il rischio di tumori.

All’evento, condotto da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi, hanno partecipato esperti del settore, artisti e cantanti, uniti per sostenere l’importanza della prevenzione oncologica e sensibilizzare i cittadini sull’adozione di stili di vita sani.

“La prevenzione è sempre una buona musica” è infatti il claim scelto per il talk al quale ha preso parte anche Carlo Conti, Direttore artistico e conduttore del 75° Festival di Sanremo, che nella serata di giovedì dal palco dell’Ariston ha lanciato un appello al pubblico raccomandando screening e corretti stili di vita per la prevenzione dei tumori e altre gravi malattie.

Ma proprio a lui si è rivolto il prof. Paolo Ascierto parlando dei casi di melanoma in aumento che coinvolgono persone sempre più giovani. Il picco di incidenza adesso è 40 anni mentre prima era 60, ed è la prima causa di morte oncologica nella fascia 20-30 anni, riconoscere un neo sospetto è fondamentale. “Quindi facciamo attenzione ai nostri stili di vita, alle scottature solari e alle lampade abbronzanti che sono come il fumo di sigarette. Da chi fa lampade abbronzanti arriva un messaggio molto sbagliato, ditelo anche a qualcuno che tra poco arriverà sul palco“, ha sottolineato l’esperto, in riferimento allo stesso Carlo Conti, noto per la sua perenne abbronzatura.

Ad ogni modo durante il talk è stato proiettato il video prodotto da Rai Teche, in collaborazione con il Ministero della Salute, con brani di Sanremo che nelle varie edizioni hanno toccato il tema della salute. Oltre a una infografica con il decalogo di semplici regole per fare prevenzione nel corso di tutte le fasi della vita, di cui possiamo vedere il video.



Le 10 regole sono le seguenti:

1. Mangiare sano e vario privilegiando la dieta mediterranea

2. Svolgere attività fisica con regolarità ed evitare la sedentarietà

3. Non fumare

4. Limitare il consumo di alcol

5. Proteggere la pelle dal solo

6. Fare vaccinare i figli contro l’Hpv e l’epatite B, infezioni che possono causare tumori

7. Per le mamme, allattare al seno

8. Sui luoghi di lavoro, proteggersi dall’esposizione agli agenti cancerogeni

9. Aderire agli inviti per gli screening oncologici offerti gratuitamente dal servizio sanitario nazionale per individuare il cancro nelle fasi iniziali

10. Fare controlli periodici e, in caso di sospetto, rivolgersi al proprio medico.

Sempre in occasione del lancio della campagna è stato diffuso il video con il rapporto Aiom sui numeri del cancro in Italia 2024.