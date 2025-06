I sandali di gioiello tornano in auge per la calda stagione: i modelli più amati del momento

Dal ritorno del classico amato cinturino impreziosito ai modelli più minimal e in stile boho chic che conferiscono al look un aspetto più originale e sensuale, quali sono i 5 modelli più in voga dei sandali gioiello da sfoggiare con stile durante la calda stagione?

Abbiamo selezionato per te i modelli più ricercati del momento, 5 sandali gioiello diversi che vorrai indossare in occasioni differenti. Ecco, quindi, quali sono i sandali gioiello di tendenza su cui puntare quest’estate!

Sandali gioiello di tendenza: 5 modelli da avere nell’armadio

Se ami rimanere al passo con la moda e hai bisogno di rifare il tuo guardaroba estivo, non dimenticare di scegliere tra i modelli di tendenza dei sandali gioiello. Un modello di scarpa che vorrai abbinare sotto ogni outfit.

Modello cage con cristalli

I sandali cage rientrano tra i più sexy della calda stagione: gli intrecci che avvolgono il piede e i cristalli che rendono la scarpa ancora più chic, ti permetteranno di sfoggiare il sandalo gioiello cage con cristalli in qualsiasi occasione.

Con occhielli metallici

Tornano tra le tendenze i sandali con gli occhielli in total black, una scarpa bassa da indossare durante il giorno con gonne plissé e long dress a fantasia floreale. I sandali con gli occhielli metallici si possono indossare anche con gli shorts o gonne-pantaloncino, perfette quindi anche per un look più casual e confortevole.

Anello metallico, i sandali toe ring tornano di tendenza

Una tendenza ispirata allo stile boho chic, i sandali con anello sull’alluce tornano in auge per l’estate 2025. Da indossare in tutti i momenti della giornata, con shorts casual o abiti più eleganti, questi sandali flat conferiscono al look un aspetto più elegante e raffinato. Perfetti da indossare anche al mare!

Maxi fibbie gioiello



Per chi desidera donare al look un aspetto più luminoso ed eccentrico, i sandali con maxi fibbie gioiello sono sicuramente un modello da indossare con stile. Perfetti per una serata o per un’occasione speciale, questi sandali gioiello non ti lasceranno passare inosservata.

Cinturino impreziosito

I classici sandali con cinturino a T li vedremo spesso protagonisti degli outfit estivi 2025. La scarpa bassa aperta con cinturino impreziosito, il classico sandalo gioiello, potrai indossarla per dare un tocco glamour ai tuoi look estivi.