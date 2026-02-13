San Valentino: il menù tipo per fare innamorare anche gli scettici

San Valentino è l’occasione perfetta per sorprendere con un menù studiato nei dettagli, capace di conquistare anche chi sostiene di non credere nelle ricorrenze romantiche. Non servono effetti speciali o ingredienti introvabili, ma piatti equilibrati, eleganti e preparati con cura. Un menù ben pensato crea atmosfera, accompagna la serata e trasforma una semplice cena in un momento da ricordare. L’idea è costruire un percorso completo, dall’antipasto al dessert. Ogni portata deve dialogare con la successiva, mantenendo leggerezza e intensità al punto giusto. L’antipasto che accende la serata Si inizia con qualcosa di raffinato ma non troppo impegnativo. Un antipasto delicato e ben impiattato è il primo passo per entrare nell’atmosfera giusta. Tartare di pesce o carne con agrumi Crostini gourmet …