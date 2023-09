Sai affrontare le difficoltà? Scegli una nuvola e scopri comi reagisci ai problemi

Osservando questa immagine, quale nuvola ci colpisce maggiormente? Quella che sceglieremo ci svelerà come affrontiamo le difficoltà.

Incontrare degli ostacoli lungo il cammino fa parte della vita: non tutto va sempre secondo i piani, non sempre le cose funzionano nel modo giusto in ogni situazione. Il modo in cui reagiamo a questi momenti può dire molto di chi siamo come persone e del nostro carattere. In questa immagine ci sono disegnate tre semplici nuvolette: simili, ma differenti per qualche dettaglio. Quella che maggiormente ci colpisce ci svelerà che tipo di persone siamo, come reagiamo di fronte agli “incidenti di percorso” e alle difficoltà e cosa ci rende unici e diversi da tutti gli altri. Non bisogna far altro che scegliere il disegno che ci ha colpito e leggere il profilo che vi è associato.

Una nuvola per scoprire come affrontiamo le difficoltà: scegli la tua preferita

Non c’è una risposta giusta e una sbagliata, questo va chiarito, poiché si tratta di un test nato per divertimento e non pensato per valutarci a livello intellettivo o scientifico. Osservando il disegno dobbiamo solo scegliere la nuvoletta che ci ispira di più e scoprire lati di noi che, forse, ancora non conoscevamo così bene.

Nuvola numero 1. Chi ha scelto questo disegno è una persona ottimista e positiva. Quando un ostacolo si presenta lungo il cammino non lasciamo che ci spaventi o demoralizzi, ma cerchiamo di restare distaccati, di non permettere all’emotività di mandarci in confusione o offuscare il nostro giudizio. Sappiamo analizzare con oggettività ogni situazione e trovare sempre la soluzione migliore.

Nuvola numero 2. Chi ha preferito questa immagine è una persona molto sensibile che vive ogni emozione con intensità. Per questo, quando qualche inconveniente fa capolino sulla nostra strada, ci sentiamo “mancare la terra sotto i piedi”. Abbiamo la tendenza a “ingigantire” un po’ ogni evento, con la conseguenza di non riuscire, sempre, a pensare in modo lucido e reagire di conseguenza.

Nuvola numero 3. Infine, se l’occhio ci è caduto su questo disegno, siamo persone molto equilibrate, che dosano bene sentimenti e razionalità. Sappiamo che l’istinto può tornarci utile, ma anche che bisogna ragionare a fondo su ogni evento per comprenderlo e affrontarlo. Per questo reagiamo alle difficoltà in modo sempre diverso, a seconda delle circostanza, sfruttando la nostra capacità mentale per uscire vincitori anche dai momenti più complicati.