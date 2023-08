Safari, pochi sanno che l’esperienza si può vivere anche in Italia: dove? Tutto ciò che c’è da sapere

Un viaggio allo Zoo Safari è un’opportunità unica per vedere da vicino animali selvaggi e imparare l’importanza della biodiversità.

Immerso nelle meraviglie naturali della Puglia, lo Zoo Safari si distingue come il secondo parco faunistico più grande d’Europa, ospitando una stupefacente varietà di specie animali provenienti da tutto il mondo. Questo luogo imperdibile offre un’esperienza unica nel suo genere, regalando ai visitatori un emozionante viaggio alla scoperta della natura e della vita selvaggia. Con numerose attrazioni che entusiasmano e divertono, non potrete fare a meno di lasciarvi coinvolgere da questa straordinaria avventura.

È il luogo perfetto per chi desidera vivere l’esperienza di un safari senza dover andare troppo lontano. Inoltre, l’educazione ambientale si fonde armoniosamente con il divertimento, rendendo ogni visita un’avventura indimenticabile. Lo zoo è anche un importante centro attivo di conservazione della fauna selvatica. Si impegna in modo significativo nella preservazione e protezione degli animali, non solo fornendo loro un habitat sicuro, ma anche attraverso programmi educativi coinvolgenti che sensibilizzano i visitatori alle importanti tematiche legate alla biodiversità.

Un’avventura alla scoperta dello Zoo Safari

Situato a Fasano, vicino Brindisi, lo Zoo Safari è una meta apprezzata da centinaia di migliaia di visitatori ogni anno e, all’interno, si trovano circa 1.700 esemplari appartenenti a 200 specie diverse. L’avventura prende il via con l’area safari, un sorprendente percorso di 6 chilometri attraverso cui potrai ammirare gli animali in totale libertà, immersi nel loro habitat naturale. Non è insolito assistere a leoni e giraffe che si avvicinano alle auto in cerca di cibo, così come elefanti, zebre, tigri e cammelli.

Dopo un suggestivo itinerario in auto, l’avventura prosegue nell’area dei Primati, immersa nel verde, che offre l’opportunità di avvicinarsi a creature affascinanti come il Riù, un imponente gorilla, diversi scimpanzé e lemuri. Per un tocco di divertimento extra, da non perdere nelle vicinanze il famoso Fasanolandia, un parco divertimenti che offre una vasta gamma di attività per grandi e piccini. Tra le diverse attrazioni, troviamo African River, Rapid River, Autoscontro, Brucomela e un cinema 4D.

Ci sono, inoltre, anche altre destinazioni che meritano di essere visitate, se desideriamo vivere un’esperienza di safari indimenticabile. Ad esempio, il Parco Natura Viva in Veneto è rinomato per il suo impegno nella tutela della biodiversità, mentre il Safari Park di Pombia in Piemonte offre una esperienza affascinante non solo con le tigri, ma anche con altre specie. Nel Lazio, invece, il Bioparco di Roma offre un’esperienza educativa e coinvolgente. Tutti regalano un’esperienza unica e indimenticabile per chiunque sia alla ricerca di un’avventura nella natura selvaggia, all’insegna del relax e del divertimento.