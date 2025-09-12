Rustica e indimenticabile | la fersulla è semplicità sa di tradizione

Fersulla: una specialità che sa di tradizione, la ricetta originale, rustica e indimenticabile che si fa in un lampo! La fersulla è uno di quei piatti che ti riportano subito ai sapori di una volta, rustica, semplice e genuina. È perfetta per uno spuntino improvvisato, per una merenda golosa o anche per sorprendere amici e parenti con qualcosa di autentico e fatto in casa. La cosa bella è che non serve niente di complicato, solo ingredienti semplici che già hai a casa e un po’ di pazienza per la lievitazione. Quello che rende speciale la fersulla è proprio la sua semplicità, infatti si fa con solo farina, acqua, lievito, un po’ di sale e olio per friggere, tutto qui! Eppure …

Fersulla: l’impasto fritto ed irresistibile da provare subito!

Insomma ora tocca a te, prova questa fersulla, che farla è più facile di quanto pensi e il risultato è incredibile. Fidati, il sapore nonostante è semplice è irresistibile, mentre friggi già fai impazzire tutti al primo morso. Allaccia il grembiule quindi, prepara gli ingredienti e cominciamo insieme questa ricetta rustica e indimenticabile. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempi di lievitazione: 2 ore circa

Tempo di cottura: 5 minuti

Ingredienti per la fersulla

Per circa 10 porzioni

1 kg di farina 0

600 ml di acqua tiepida

1 cubetto di lievito di birra fresco

18 g di sale

Olio di semi di girasole q.b. per friggere

Farcia a scelta q.b.

Come si prepara la fersulla