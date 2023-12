Rughe contorno labbra: i vecchi trucchetti della nonna sono potentissimi, altro che creme varie

Le rughe del contorno labbra sono un problema che tutti noi sperimentiamo. Ecco come contrastarle con i vecchi metodi della nonna.

Il tempo, con il suo inesorabile passare, segna il nostro volto con quelle che sono le rughe. Tra i segni più evidenti e fastidiosi, spiccano le rughe del contorno labbra, spesso soprannominate “effetto codice a barre” per la loro disposizione lineare e sequenziale. Se la medicina dermatologica propone soluzioni invasive come filler e iniezioni, c’è un modo più dolce di contrastare il tempo: i vecchi trucchi della nonna.

Possiamo già dire che un primissimo metodo per contrastare i segni del tempo sta nell’alimentazione, un aspetto spesso sottovalutato ma cruciale per la salute della pelle. Una dieta basata su carni rosse, farine e zuccheri raffinati può favorire l’azione dannosa dei radicali liberi sulle cellule, accelerando il processo di invecchiamento cutaneo. Al contrario, una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura, estratti vegetali, acqua e omega-3 favorisce la salute generale e mantiene la pelle luminosa e giovane. Ma quali sono i metodi naturali veri e propri? Andiamoli a vedere.

I metodi della nonna contro le rughe

Per quanto riguarda i rimedi naturali veri e propri, la polpa della banana è un alleato prezioso. Ricca di ferro, zinco, potassio, magnesio e vitamine A, B, C e D, la banana è stata utilizzata dalle nonne per generazioni. Come fare? Dovrai formare una pappetta mescolando una banana matura con un cucchiaino di succo di limone fresco e applicarla nella zona del contorno labbra. Poi lasciala in posa per 15 minuti prima di risciacquare con acqua tiepida. La banana nutre la pelle e ha proprietà anti-age tramandate di generazione in generazione.

Le nonne conoscevano anche il potere degli oli per contrastare le rughe. L’olio extravergine di oliva e l’olio di ricino erano i protagonisti delle routine di bellezza quotidiane, applicati mattina e sera per mantenere la pelle idratata e morbida. Anche oggi, oli come l’argan o il cocco possono essere utilizzati con lo stesso scopo. Anche in questo caso, massaggia delicatamente l’olio sulla zona del contorno labbra dopo la pulizia del viso, questo aiuta a rendere la pelle più elastica, giovane e luminosa.

Un altro segreto della nonna è lo yogurt, ricco di acido lattico che contribuisce a rassodare la pelle. Tre volte a settimana, dopo la pulizia del viso, applica un’emulsione di yogurt e poche gocce di succo di limone sulla zona del contorno labbra. Massaggia delicatamente per una decina di minuti e lascia in posa per altrettanto tempo prima di risciacquare con acqua. Questo rimedio naturale non solo combatte le rughe del contorno labbra ma è efficace anche contro quelle sulla fronte e sul collo.

In conclusione, per contrastare le rughe del contorno labbra non è sempre necessario ricorrere a procedure invasive e costose. I rimedi della nonna, basati su ingredienti naturali e facilmente reperibili, offrono un’alternativa dolce e efficace. Seguendo una dieta equilibrata, utilizzando ingredienti come banana, oli naturali e yogurt, è possibile mantenere la pelle giovane e luminosa, sfidando il passare del tempo in modo naturale e sostenibile.