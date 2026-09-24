Rottamazione quinquies, dal 16 Ottobre puoi fare domanda, in cosa consiste

Dal 16 ottobre 2026 si apre una finestra importante per i cittadini di Sermoneta che hanno debiti con il Comune affidati alla riscossione: la Rottamazione-quinquies consente di regolarizzare determinate posizioni pagando integralmente quanto dovuto come tributo, ma beneficiando dell’abbattimento di sanzioni e interessi. Per chi negli anni ha accumulato somme non pagate nei confronti del Comune, la data da segnare sul calendario è quella del 16 ottobre 2026, giorno dal quale sarà possibile presentare la domanda per la definizione agevolata. La misura riguarda Sermoneta, il cui Consiglio comunale ha aderito alla Rottamazione-quinquies con la deliberazione numero 29 del 22 giugno 2026. L’obiettivo è offrire ai contribuenti interessati uno strumento per sistemare le proprie posizioni debitorie attraverso condizioni più favorevoli rispetto …

Dal 16 ottobre 2026 si apre una finestra importante per i cittadini di Sermoneta che hanno debiti con il Comune affidati alla riscossione: la Rottamazione-quinquies consente di regolarizzare determinate posizioni pagando integralmente quanto dovuto come tributo, ma beneficiando dell’abbattimento di sanzioni e interessi.

Per chi negli anni ha accumulato somme non pagate nei confronti del Comune, la data da segnare sul calendario è quella del 16 ottobre 2026, giorno dal quale sarà possibile presentare la domanda per la definizione agevolata. La misura riguarda Sermoneta, il cui Consiglio comunale ha aderito alla Rottamazione-quinquies con la deliberazione numero 29 del 22 giugno 2026. L’obiettivo è offrire ai contribuenti interessati uno strumento per sistemare le proprie posizioni debitorie attraverso condizioni più favorevoli rispetto alla riscossione ordinaria.

È importante però comprendere subito cosa significhi concretamente “rottamazione”. Non si tratta della cancellazione del debito originario e nemmeno di uno sconto sul tributo dovuto. La somma di base deve essere versata integralmente, mentre il vantaggio della definizione agevolata consiste nell’abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. La possibilità, inoltre, non interessa indistintamente qualsiasi debito: occorre verificare che il proprio carico rientri tra quelli ammessi dalla misura e sia stato affidato dal Comune all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo previsto.

Quali debiti possono entrare nella Rottamazione-quinquies

Il perimetro temporale è uno degli elementi principali da controllare prima di presentare la richiesta. La Rottamazione-quinquies riguarda infatti i carichi affidati dal Comune all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Possono rientrare nella procedura debiti di natura tributaria e patrimoniale che rispettano le condizioni stabilite. Sono invece escluse le somme che derivano da pronunce di condanna della Corte dei conti. Per il contribuente diventa quindi essenziale individuare esattamente quali delle proprie pendenze possano beneficiare della definizione agevolata.

Il vantaggio economico va letto tenendo ben distinti capitale e somme accessorie. Il tributo o, più in generale, la quota principale del debito non viene cancellata e dovrà essere corrisposta. La Rottamazione-quinquies interviene invece sulle sanzioni e su alcune componenti legate agli interessi, riducendo così l’importo complessivamente necessario per chiudere la posizione rispetto a quello che potrebbe risultare dalla riscossione ordinaria. L’assessore al Bilancio di Sermoneta, Ugo Coluzzi, ha spiegato che l’adesione è stata scelta per permettere a chi ha una posizione debitoria con il Comune di regolarizzarla attraverso un percorso considerato sostenibile, sottolineando allo stesso tempo l’importanza del recupero delle risorse per servizi e investimenti destinati alla comunità.

La domanda non si presenta in Comune: ecco la data da ricordare

Uno degli aspetti pratici che può facilmente creare confusione riguarda proprio la procedura per aderire. Nonostante si tratti di carichi affidati dal Comune, la domanda non dovrà essere presentata agli uffici comunali di Sermoneta. L’adesione avverrà esclusivamente attraverso il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dal 15 ottobre 2026, nell’area riservata dell’Agenzia, saranno rese disponibili le informazioni necessarie per verificare quali carichi possano essere compresi nella definizione agevolata. Il giorno successivo si aprirà invece la fase per l’invio vero e proprio delle richieste.

Le domande potranno essere trasmesse online dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, un intervallo di due mesi nel quale gli interessati dovranno verificare la propria situazione e completare la procedura telematica. Dopo la presentazione sarà l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a comunicare al contribuente l’eventuale accoglimento della richiesta. Nella comunicazione verranno indicati anche l’ammontare complessivo delle somme che resteranno da pagare e le relative modalità e scadenze. Prima di aderire è quindi particolarmente importante controllare con attenzione i singoli carichi presenti nella propria posizione: non tutti i debiti rientrano automaticamente nella Rottamazione-quinquies e il beneficio riguarda specifiche somme affidate alla riscossione entro il periodo previsto.